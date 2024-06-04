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Россиянам назвали самые надежные китайские автомобили с пробегом
Россиянам назвали самые надежные китайские автомобили с пробегом - 04.06.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали самые надежные китайские автомобили с пробегом
Самыми надежными машинами с пробегом от китайского автопрома в России являются модели, владельцы которых редко попадали в дорожно-транспортные происшествия и... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:59+0300
2024-06-04T10:59+0300
2024-06-04T11:15+0300
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Самыми надежными машинами с пробегом от китайского автопрома в России являются модели, владельцы которых редко попадали в дорожно-транспортные происшествия и обращались в сервисные центры для ремонта в течение первых шести лет эксплуатации. Об этом Lente.ru рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. По его мнению, к самым надежным китайским подержанными авто можно отнести Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro, Haval Jolion и Changan CS35 Plus.Житнухин также отметил, что Changan CS35 и Geely Atlas Pro обладают высшим баллом по прохождению краш-теста С-NCAP 2015 года, при котором проверяется эффективность работы фронтальных и боковых подушек безопасности, а также шторок.Автоэксперт порекомендовал при выборе китайской машины с пробегом учитывать срок присутствия ее производителя на российском рынке. Ведь чем оно дольше, тем шире представлена в стране сеть сервисных центров и квалифицированных специалистов по диагностике, ремонту и обслуживанию, а также более доступны автозапчасти. Например, многие выпущенные до 2015 года авто из Китая доставляли владельцам массу проблем и требовали регулярных трат на замену и ремонт своих узлов и агрегатов, добавил он. "В частности, одна из самых "неудачных" китайских моделей — Chery Amulet, а также весь ассортимент бренда Lifan", — заключил Житнухин.
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авто, подержанные авто, китайский автопром, китайские авто
Экономика, Авто, подержанные авто, китайский автопром, китайские авто
Россиянам назвали самые надежные китайские автомобили с пробегом
Lenta.ru: дилеры признали Changan CS35 самым надежным китайским авто с пробегом
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ.
Самыми надежными машинами с пробегом от китайского автопрома в России являются модели, владельцы которых редко попадали в дорожно-транспортные происшествия и обращались в сервисные центры для ремонта в течение первых шести лет эксплуатации. Об этом Lente.ru
рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.
По его мнению, к самым надежным китайским подержанными авто можно отнести Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro, Haval Jolion и Changan CS35 Plus.
Житнухин также отметил, что Changan CS35 и Geely Atlas Pro обладают высшим баллом по прохождению краш-теста С-NCAP 2015 года, при котором проверяется эффективность работы фронтальных и боковых подушек безопасности, а также шторок.
Автоэксперт порекомендовал при выборе китайской машины с пробегом учитывать срок присутствия ее производителя на российском рынке. Ведь чем оно дольше, тем шире представлена в стране сеть сервисных центров и квалифицированных специалистов по диагностике, ремонту и обслуживанию, а также более доступны автозапчасти. Например, многие выпущенные до 2015 года авто из Китая доставляли владельцам массу проблем и требовали регулярных трат на замену и ремонт своих узлов и агрегатов, добавил он.
"В частности, одна из самых "неудачных" китайских моделей — Chery Amulet, а также весь ассортимент бренда Lifan", — заключил Житнухин.
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