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Россиянам назвали самые надежные китайские автомобили с пробегом

Россиянам назвали самые надежные китайские автомобили с пробегом - 04.06.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали самые надежные китайские автомобили с пробегом

Самыми надежными машинами с пробегом от китайского автопрома в России являются модели, владельцы которых редко попадали в дорожно-транспортные происшествия и... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T10:59+0300

2024-06-04T10:59+0300

2024-06-04T11:15+0300

экономика

авто

подержанные авто

китайский автопром

китайские авто

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Самыми надежными машинами с пробегом от китайского автопрома в России являются модели, владельцы которых редко попадали в дорожно-транспортные происшествия и обращались в сервисные центры для ремонта в течение первых шести лет эксплуатации. Об этом Lente.ru рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. По его мнению, к самым надежным китайским подержанными авто можно отнести Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro, Haval Jolion и Changan CS35 Plus.Житнухин также отметил, что Changan CS35 и Geely Atlas Pro обладают высшим баллом по прохождению краш-теста С-NCAP 2015 года, при котором проверяется эффективность работы фронтальных и боковых подушек безопасности, а также шторок.Автоэксперт порекомендовал при выборе китайской машины с пробегом учитывать срок присутствия ее производителя на российском рынке. Ведь чем оно дольше, тем шире представлена в стране сеть сервисных центров и квалифицированных специалистов по диагностике, ремонту и обслуживанию, а также более доступны автозапчасти. Например, многие выпущенные до 2015 года авто из Китая доставляли владельцам массу проблем и требовали регулярных трат на замену и ремонт своих узлов и агрегатов, добавил он. "В частности, одна из самых "неудачных" китайских моделей — Chery Amulet, а также весь ассортимент бренда Lifan", — заключил Житнухин.

https://1prime.ru/20240603/avto-848777646.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, подержанные авто, китайский автопром, китайские авто