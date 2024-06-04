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Путин обсудит с правительством развитие автотуризма

Путин обсудит с правительством развитие автотуризма - 04.06.2024, ПРАЙМ

Путин обсудит с правительством развитие автотуризма

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства, участники встречи обсудят развитие автомобильного туризма в стране. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T05:07+0300

2024-06-04T05:07+0300

2024-06-04T05:08+0300

экономика

владимир путин

правительство

авто

туризм

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства, участники встречи обсудят развитие автомобильного туризма в стране. Как сообщили в пресс-службе Кремля, с докладами по основной теме выступят министр экономического развития Максим Решетников и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов. Совещание пройдет в режиме видеоконференции. Ранее на совещании по вопросам развития туризма глава государства отметил, что автотуризм для многих россиян является "самым удобным и комфортным видом путешествий". Путин также подчеркнул необходимость "расширять соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги". АВТОТУРИЗМ В РОССИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), второй год подряд порядка половины путешественников предпочитают добираться до мест отдыха в России на автомобилях. Это рекордная доля, так как в предыдущие годы не более 15% от общего потока организованных туристов выбирали такой вид транспорта. Для развития автотуризма в России разработана отдельная концепция. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, она предполагает увеличение числа турпоездок на автомобилях и автобусах с 26 миллионов в 2023 году до 47 миллионов к 2030 году. Ожидается, что концепция объединит усилия разных уровней власти и бизнеса, чтобы синхронизировать строительство разнообразной автодорожной инфраструктуры. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, все регионы России должны быть задействованы в концепции развития автомобильного туризма до 2035 года, включая самые отдаленные территории страны. Так, в конце мая президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря разработать и утвердить дорожную карту по развитию автомобильного туризма в районах прохождения автотрасс М-11 "Нева" и М-12 "Восток". Президент попросил обратить особое внимание на организацию съездов с этих трасс и развитие прилегающих автомобильных дорог, необходимых для автотуризма.

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владимир путин, правительство, авто, туризм