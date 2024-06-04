Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудит с правительством развитие автотуризма - 04.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240604/avtoturizm-848784586.html
Путин обсудит с правительством развитие автотуризма
Путин обсудит с правительством развитие автотуризма - 04.06.2024, ПРАЙМ
Путин обсудит с правительством развитие автотуризма
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства, участники встречи обсудят развитие автомобильного туризма в стране. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T05:07+0300
2024-06-04T05:08+0300
экономика
владимир путин
правительство
авто
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/81956/46/819564638_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_556bc230537842164e42207242879750.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства, участники встречи обсудят развитие автомобильного туризма в стране. Как сообщили в пресс-службе Кремля, с докладами по основной теме выступят министр экономического развития Максим Решетников и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов. Совещание пройдет в режиме видеоконференции. Ранее на совещании по вопросам развития туризма глава государства отметил, что автотуризм для многих россиян является "самым удобным и комфортным видом путешествий". Путин также подчеркнул необходимость "расширять соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги". АВТОТУРИЗМ В РОССИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), второй год подряд порядка половины путешественников предпочитают добираться до мест отдыха в России на автомобилях. Это рекордная доля, так как в предыдущие годы не более 15% от общего потока организованных туристов выбирали такой вид транспорта. Для развития автотуризма в России разработана отдельная концепция. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, она предполагает увеличение числа турпоездок на автомобилях и автобусах с 26 миллионов в 2023 году до 47 миллионов к 2030 году. Ожидается, что концепция объединит усилия разных уровней власти и бизнеса, чтобы синхронизировать строительство разнообразной автодорожной инфраструктуры. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, все регионы России должны быть задействованы в концепции развития автомобильного туризма до 2035 года, включая самые отдаленные территории страны. Так, в конце мая президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря разработать и утвердить дорожную карту по развитию автомобильного туризма в районах прохождения автотрасс М-11 "Нева" и М-12 "Восток". Президент попросил обратить особое внимание на организацию съездов с этих трасс и развитие прилегающих автомобильных дорог, необходимых для автотуризма.
https://1prime.ru/20240603/foms-848767851.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/81956/46/819564638_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_da4aff68d6063f2d3ac596aa9c874217.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, правительство, авто, туризм
Экономика, Владимир Путин, правительство, Авто, Туризм
05:07 04.06.2024 (обновлено: 05:08 04.06.2024)
 
Путин обсудит с правительством развитие автотуризма

Путин обсудит с правительством развитие автотуризма в России

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в резиденции Ново-Огарево. 21 января 2015
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в резиденции Ново-Огарево. 21 января 2015 - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства, участники встречи обсудят развитие автомобильного туризма в стране.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, с докладами по основной теме выступят министр экономического развития Максим Решетников и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов. Совещание пройдет в режиме видеоконференции.
Ранее на совещании по вопросам развития туризма глава государства отметил, что автотуризм для многих россиян является "самым удобным и комфортным видом путешествий". Путин также подчеркнул необходимость "расширять соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги".
АВТОТУРИЗМ В РОССИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), второй год подряд порядка половины путешественников предпочитают добираться до мест отдыха в России на автомобилях. Это рекордная доля, так как в предыдущие годы не более 15% от общего потока организованных туристов выбирали такой вид транспорта.
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
Правительство внесло в ГД проект об исполнении бюджета ФОМС с профицитом
Вчера, 14:51
Для развития автотуризма в России разработана отдельная концепция. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, она предполагает увеличение числа турпоездок на автомобилях и автобусах с 26 миллионов в 2023 году до 47 миллионов к 2030 году. Ожидается, что концепция объединит усилия разных уровней власти и бизнеса, чтобы синхронизировать строительство разнообразной автодорожной инфраструктуры. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, все регионы России должны быть задействованы в концепции развития автомобильного туризма до 2035 года, включая самые отдаленные территории страны.
Так, в конце мая президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря разработать и утвердить дорожную карту по развитию автомобильного туризма в районах прохождения автотрасс М-11 "Нева" и М-12 "Восток". Президент попросил обратить особое внимание на организацию съездов с этих трасс и развитие прилегающих автомобильных дорог, необходимых для автотуризма.
 
ЭкономикаВладимир ПутинправительствоАвтоТуризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала