https://1prime.ru/20240604/bayden-848808421.html
Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО
Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО - 04.06.2024, ПРАЙМ
Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО
Президент Соединенных Штатов Джо Байден не исключил, что Украина не станет членом НАТО по окончании текущего конфликта. Об этом американский лидер заявил в... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T15:44+0300
2024-06-04T15:44+0300
2024-06-04T15:47+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден не исключил, что Украина не станет членом НАТО по окончании текущего конфликта. Об этом американский лидер заявил в беседе с изданием Time."Мир (на Украине - ред.) выглядит так, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО", — сказал глава Белого дома.Байден также отметил, что Вашингтон намерен продолжить поставку вооружений, чтобы у Киева была возможность защитить себя в будущем.Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года, объясняя это необходимостью защиты мирных граждан от киевского режима. Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что России не оставалось другого выбора, так как созданные риски безопасности невозможно было игнорировать.
https://1prime.ru/20240602/ukraina-848739961.html
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сша, украина, джо байден, нато
Политика, США, УКРАИНА, Джо Байден, НАТО
Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО
Байден: Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат ее вооружать
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден не исключил, что Украина не станет членом НАТО по окончании текущего конфликта. Об этом американский лидер заявил
в беседе с изданием Time.
"Мир (на Украине - ред.) выглядит так, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО", — сказал глава Белого дома.
Байден также отметил, что Вашингтон намерен продолжить поставку вооружений, чтобы у Киева была возможность защитить себя в будущем.
Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года, объясняя это необходимостью защиты мирных граждан от киевского режима. Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что России не оставалось другого выбора, так как созданные риски безопасности невозможно было игнорировать.
В США раскрыли неожиданный план Байдена по Украине