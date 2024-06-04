https://1prime.ru/20240604/bayden-848808421.html

Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО

Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО - 04.06.2024, ПРАЙМ

Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не исключил, что Украина не станет членом НАТО по окончании текущего конфликта. Об этом американский лидер заявил в... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T15:44+0300

2024-06-04T15:44+0300

2024-06-04T15:47+0300

политика

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джо байден

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден не исключил, что Украина не станет членом НАТО по окончании текущего конфликта. Об этом американский лидер заявил в беседе с изданием Time."Мир (на Украине - ред.) выглядит так, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО", — сказал глава Белого дома.Байден также отметил, что Вашингтон намерен продолжить поставку вооружений, чтобы у Киева была возможность защитить себя в будущем.Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года, объясняя это необходимостью защиты мирных граждан от киевского режима. Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что России не оставалось другого выбора, так как созданные риски безопасности невозможно было игнорировать.

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сша, украина, джо байден, нато