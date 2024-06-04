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Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО
Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО - 04.06.2024, ПРАЙМ
Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО
Президент Соединенных Штатов Джо Байден не исключил, что Украина не станет членом НАТО по окончании текущего конфликта. Об этом американский лидер заявил в... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T15:44+0300
2024-06-04T15:47+0300
политика
сша
украина
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден не исключил, что Украина не станет членом НАТО по окончании текущего конфликта. Об этом американский лидер заявил в беседе с изданием Time."Мир (на Украине - ред.) выглядит так, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО", — сказал глава Белого дома.Байден также отметил, что Вашингтон намерен продолжить поставку вооружений, чтобы у Киева была возможность защитить себя в будущем.Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года, объясняя это необходимостью защиты мирных граждан от киевского режима. Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что России не оставалось другого выбора, так как созданные риски безопасности невозможно было игнорировать.
https://1prime.ru/20240602/ukraina-848739961.html
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сша, украина, джо байден, нато
Политика, США, УКРАИНА, Джо Байден, НАТО
15:44 04.06.2024 (обновлено: 15:47 04.06.2024)
 
Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО

Байден: Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат ее вооружать

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден не исключил, что Украина не станет членом НАТО по окончании текущего конфликта. Об этом американский лидер заявил в беседе с изданием Time.
"Мир (на Украине - ред.) выглядит так, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО", — сказал глава Белого дома.
Байден также отметил, что Вашингтон намерен продолжить поставку вооружений, чтобы у Киева была возможность защитить себя в будущем.
Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года, объясняя это необходимостью защиты мирных граждан от киевского режима. Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что России не оставалось другого выбора, так как созданные риски безопасности невозможно было игнорировать.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
В США раскрыли неожиданный план Байдена по Украине
2 июня, 10:41
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДжо БайденНАТО
 
 
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