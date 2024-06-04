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Байден нашел способ сохранить за США статус мировой державы
Байден нашел способ сохранить за США статус мировой державы - 04.06.2024, ПРАЙМ
Байден нашел способ сохранить за США статус мировой державы
Соединенные Штаты стремятся делать еще больше, будучи мировой державой. Такое мнение выразил американский лидер Джо Байден в беседе с изданием Time. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T16:16+0300
2024-06-04T16:16+0300
2024-06-04T16:16+0300
политика
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты стремятся делать еще больше, будучи мировой державой. Такое мнение выразил американский лидер Джо Байден в беседе с изданием Time."Да, мы планируем еще больше. Мы являемся мировой державой", — отметил он.Глава Белого дома также отметил, что для того, чтобы сохранить первенство, США должны активно участвовать в альянсах, а также действовать исходя из изменений в мире.В октябре 2023 года Байден заявил в ходе предвыборного приема, что миру необходим новый порядок. По его словам, США, как “основная нация”, смогут объединить планету. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление лидера Белого дома, отметил, что желание Вашингтона объединить мир - не более, чем “геополитическая фантазия”.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что миру действительно нужен новый порядок, однако США не способны его установить.
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сша, джо байден
Политика, США, Джо Байден
Байден нашел способ сохранить за США статус мировой державы
Байден: США не только могут играть роль мировой державы, но и планируют делать больше
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты стремятся делать еще больше, будучи мировой державой. Такое мнение выразил американский лидер Джо Байден в беседе с изданием Time.
"Да, мы планируем еще больше. Мы являемся мировой державой", — отметил он.
Глава Белого дома также отметил, что для того, чтобы сохранить первенство, США должны активно участвовать в альянсах, а также действовать исходя из изменений в мире.
В октябре 2023 года Байден заявил в ходе предвыборного приема, что миру необходим новый порядок. По его словам, США, как “основная нация”, смогут объединить планету. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление лидера Белого дома, отметил, что желание Вашингтона объединить мир - не более, чем “геополитическая фантазия”.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что миру действительно нужен новый порядок, однако США не способны его установить.
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