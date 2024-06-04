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Нуждались в нем. СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за хода Байдена
Нуждались в нем. СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за хода Байдена - 04.06.2024, ПРАЙМ
Нуждались в нем. СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за хода Байдена
Отсутствие президента США Джо Байдена на "мирной конференции" в Швейцарии вызовет недовольство на Украине, пишет британское издание The Telegraph. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T16:44+0300
2024-06-04T16:44+0300
2024-06-04T16:44+0300
политика
сша
украина
джо байден
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Отсутствие президента США Джо Байдена на "мирной конференции" в Швейцарии вызовет недовольство на Украине, пишет британское издание The Telegraph."Это решение, вероятно, вызовет гнев на Украине, где ранее говорили, что саммит в Швейцарии, вокруг которого и так много проблем, нуждается в Байдене", — сказано в статье.Украинцы предполагали, что саммит в Швейцарии важен для Байдена, но американский президент не планирует посещать это мероприятие и, вместо этого, будет принимать участие в сборе средств для своей предвыборной кампании, где будет в окружении голливудских звезд, заметили в газете.Накануне сообщилось, что Россия также не будет присутствовать на саммите, называя идею мирной конференции неприемлемой, так как она не учитывает интересы Москвы.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240604/ogovorka-848811165.html
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сша, украина, джо байден
Политика, США, УКРАИНА, Джо Байден
Нуждались в нем. СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за хода Байдена
Telegraph: отсутствие Байдена на саммите в Швейцарии вызовет гнев на Украине
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ.
Отсутствие президента США Джо Байдена на "мирной конференции" в Швейцарии вызовет недовольство на Украине, пишет
британское издание The Telegraph.
"Это решение, вероятно, вызовет гнев на Украине, где ранее говорили, что саммит в Швейцарии, вокруг которого и так много проблем, нуждается в Байдене", — сказано в статье.
Украинцы предполагали, что саммит в Швейцарии важен для Байдена, но американский президент не планирует посещать это мероприятие и, вместо этого, будет принимать участие в сборе средств для своей предвыборной кампании, где будет в окружении голливудских звезд, заметили в газете.
Накануне сообщилось, что Россия также не будет присутствовать на саммите, называя идею мирной конференции неприемлемой, так как она не учитывает интересы Москвы.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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