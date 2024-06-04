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"Другой уровень". На Западе оценили решение Байдена об ударах по России
"Другой уровень". На Западе оценили решение Байдена об ударах по России - 04.06.2024, ПРАЙМ
"Другой уровень". На Западе оценили решение Байдена об ударах по России
Москва может принять ответные шаги на фоне решения президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары по российской территории, заявил аналитик издания... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T17:07+0300
2024-06-04T17:07+0300
2024-06-04T17:19+0300
политика
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Москва может принять ответные шаги на фоне решения президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары по российской территории, заявил аналитик издания Newsweek Николо Фасола."Для России наступит момент, когда будут пересечены настоящие красные линии, и тогда, конечно, они примут соответствующие контрмеры", — заметил эксперт.Аналитик подчеркнул, что такого рода решение будет иметь последствия. Кроме того, российская сторона может выйти на "новый уровень" и начать бить по складам украинского оружия, например, в Польше.На прошлой неделе представитель Госдепартамента США сообщил, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие против целей на российской территории.
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россия, сша, джо байден
Политика, РОССИЯ, США, Джо Байден
"Другой уровень". На Западе оценили решение Байдена об ударах по России
Эксперт Фасола: РФ может нанести удары по Польше в ответ на решение Байдена
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ.
Москва может принять ответные шаги на фоне решения президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары по российской территории, заявил
аналитик издания Newsweek Николо Фасола.
"Для России наступит момент, когда будут пересечены настоящие красные линии, и тогда, конечно, они примут соответствующие контрмеры", — заметил эксперт.
Аналитик подчеркнул, что такого рода решение будет иметь последствия. Кроме того, российская сторона может выйти на "новый уровень" и начать бить по складам украинского оружия, например, в Польше.
На прошлой неделе представитель Госдепартамента США сообщил, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие против целей на российской территории.
Отпустить поводок. На Западе ждут от Байдена разрешения на удары по России