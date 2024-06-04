https://1prime.ru/20240604/bayden-848813891.html

"Другой уровень". На Западе оценили решение Байдена об ударах по России

"Другой уровень". На Западе оценили решение Байдена об ударах по России - 04.06.2024, ПРАЙМ

"Другой уровень". На Западе оценили решение Байдена об ударах по России

Москва может принять ответные шаги на фоне решения президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары по российской территории, заявил аналитик издания... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T17:07+0300

2024-06-04T17:07+0300

2024-06-04T17:19+0300

политика

россия

сша

джо байден

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Москва может принять ответные шаги на фоне решения президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары по российской территории, заявил аналитик издания Newsweek Николо Фасола."Для России наступит момент, когда будут пересечены настоящие красные линии, и тогда, конечно, они примут соответствующие контрмеры", — заметил эксперт.Аналитик подчеркнул, что такого рода решение будет иметь последствия. Кроме того, российская сторона может выйти на "новый уровень" и начать бить по складам украинского оружия, например, в Польше.На прошлой неделе представитель Госдепартамента США сообщил, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие против целей на российской территории.

https://1prime.ru/20240529/bayden-848646567.html

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россия, сша, джо байден