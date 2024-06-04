https://1prime.ru/20240604/bayden-848815399.html

Байден назвал собственной заслугой вступление Финляндии в НАТО

Байден назвал собственной заслугой вступление Финляндии в НАТО - 04.06.2024, ПРАЙМ

Байден назвал собственной заслугой вступление Финляндии в НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает собственной заслугой присоединение Финляндии к НАТО. Об этом американский президент заявил в беседе с изданием... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T17:34+0300

2024-06-04T17:34+0300

2024-06-04T17:34+0300

политика

сша

финляндия

джо байден

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает собственной заслугой присоединение Финляндии к НАТО. Об этом американский президент заявил в беседе с изданием Time."Он (Путин) сказал, что хочет видеть финляндизацию НАТО. Я ему сказал, что он добьется не финляндизации, а натоизации Финляндии. И все думали, включая вас, что я сошел с ума", — сказал американский лидер.Байден подчеркнул, что именно благодаря ему американская сторона смогла организовать мощнейшее объединение в истории.Хельсинки присоединились к альянсу 4 апреля 2023 года, нарушив таким образом нейтралитет, которого страна придерживалась на протяжении 75 лет. После присоединения к организации протяженность сухопутной границы с России с НАТО удвоилась.

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сша, финляндия, джо байден