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В России анонсировали старт продаж кроссовера Belgee X70 - 04.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240604/belgee-848796919.html
В России анонсировали старт продаж кроссовера Belgee X70
В России анонсировали старт продаж кроссовера Belgee X70 - 04.06.2024, ПРАЙМ
В России анонсировали старт продаж кроссовера Belgee X70
Белорусский автомобильный бренд Belgee официально выходит на российский рынок. Его эксклюзивным дистрибьютором в России выступает компания "Слава Моторс Рус",... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T11:56+0300
2024-06-04T12:03+0300
экономика
россия
кроссовер
продажи
авто
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Белорусский автомобильный бренд Belgee официально выходит на российский рынок. Его эксклюзивным дистрибьютором в России выступает компания "Слава Моторс Рус", сообщает аналитическое агентство "Автостат". Как сообщила пресс-служба компании, запуск дилерской сети автобренда в России состоится 1 июля 2024 года.Модельный ряд Belgee на сегодняшний день представлен компактным кроссовером X50. Он доступен в трех комплектациях – Active, Style и Prestige – стоимостью от 2,29 до 2,5 миллиона рублей. Планируется, что в перспективе модельный ряд расширится за счет среднеразмерного кроссовера Belgee X70. Как сообщается, старт продаж новинки состоится во второй половине лета. При этом в компании уточняют, что Belgee X70 будет доступен с передним или полным приводом, а также системой мягкого гибрида. Кроссовер оснащен полуторалитровым турбированным двигателем, который может быть оборудован как 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором, так и преселективной 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Детальную информацию предполагается раскрыть позже.Автомобили Belgee производятся на белорусском заводе "БелДжи" и являются локализованными версиями моделей Geely.
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россия, кроссовер, продажи, авто
Экономика, РОССИЯ, кроссовер, продажи, Авто
11:56 04.06.2024 (обновлено: 12:03 04.06.2024)
 
В России анонсировали старт продаж кроссовера Belgee X70

В России анонсировали старт продаж среднеразмерного кроссовера Belgee X70

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей Geely на заводе BelGee в Минской области
Производство автомобилей Geely на заводе BelGee в Минской области - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Белорусский автомобильный бренд Belgee официально выходит на российский рынок. Его эксклюзивным дистрибьютором в России выступает компания "Слава Моторс Рус", сообщает аналитическое агентство "Автостат".
Как сообщила пресс-служба компании, запуск дилерской сети автобренда в России состоится 1 июля 2024 года.
Модельный ряд Belgee на сегодняшний день представлен компактным кроссовером X50. Он доступен в трех комплектациях – Active, Style и Prestige – стоимостью от 2,29 до 2,5 миллиона рублей.
Планируется, что в перспективе модельный ряд расширится за счет среднеразмерного кроссовера Belgee X70. Как сообщается, старт продаж новинки состоится во второй половине лета. При этом в компании уточняют, что Belgee X70 будет доступен с передним или полным приводом, а также системой мягкого гибрида.
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Кроссовер оснащен полуторалитровым турбированным двигателем, который может быть оборудован как 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором, так и преселективной 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Детальную информацию предполагается раскрыть позже.
Автомобили Belgee производятся на белорусском заводе "БелДжи" и являются локализованными версиями моделей Geely.
 
ЭкономикаРОССИЯкроссоверпродажиАвто
 
 
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