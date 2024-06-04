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В России анонсировали старт продаж кроссовера Belgee X70

В России анонсировали старт продаж кроссовера Belgee X70 - 04.06.2024, ПРАЙМ

В России анонсировали старт продаж кроссовера Belgee X70

Белорусский автомобильный бренд Belgee официально выходит на российский рынок. Его эксклюзивным дистрибьютором в России выступает компания "Слава Моторс Рус",... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T11:56+0300

2024-06-04T11:56+0300

2024-06-04T12:03+0300

экономика

россия

кроссовер

продажи

авто

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Белорусский автомобильный бренд Belgee официально выходит на российский рынок. Его эксклюзивным дистрибьютором в России выступает компания "Слава Моторс Рус", сообщает аналитическое агентство "Автостат". Как сообщила пресс-служба компании, запуск дилерской сети автобренда в России состоится 1 июля 2024 года.Модельный ряд Belgee на сегодняшний день представлен компактным кроссовером X50. Он доступен в трех комплектациях – Active, Style и Prestige – стоимостью от 2,29 до 2,5 миллиона рублей. Планируется, что в перспективе модельный ряд расширится за счет среднеразмерного кроссовера Belgee X70. Как сообщается, старт продаж новинки состоится во второй половине лета. При этом в компании уточняют, что Belgee X70 будет доступен с передним или полным приводом, а также системой мягкого гибрида. Кроссовер оснащен полуторалитровым турбированным двигателем, который может быть оборудован как 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором, так и преселективной 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Детальную информацию предполагается раскрыть позже.Автомобили Belgee производятся на белорусском заводе "БелДжи" и являются локализованными версиями моделей Geely.

https://1prime.ru/20240527/avtodom-848537768.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кроссовер, продажи, авто