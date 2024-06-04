https://1prime.ru/20240604/chekhiya-848809839.html

В Чехии рассказали, когда избавятся от зависимости от российской нефти

В Чехии рассказали, когда избавятся от зависимости от российской нефти - 04.06.2024, ПРАЙМ

В Чехии рассказали, когда избавятся от зависимости от российской нефти

Чехия избавится от зависимости от российской нефти самое позднее к середине следующего года, сообщило во вторник издание České noviny со ссылкой на премьера... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T16:09+0300

2024-06-04T16:09+0300

2024-06-04T16:09+0300

энергетика

чехия

российская нефть

санкции против рф

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ПРАГА, 4 июн – ПРАЙМ. Чехия избавится от зависимости от российской нефти самое позднее к середине следующего года, сообщило во вторник издание České noviny со ссылкой на премьера Петра Фиалу. "Чехия сможет избавиться от зависимости от российской нефти самое позднее к середине 2025 года, сообщил журналистам во вторник глава кабмина Петр Фиала. Он намерен попросить ЕК об отмене льгот на импорт российской нефти сразу после завершения проекта расширения трубопровода TAL, посредством которого часть необходимой Чехии нефти поступает из Италии. Работа над расширением TAL сейчас в полном разгаре. Технологические модификации должны завершиться к концу этого года, затем последуют эксплуатационные испытания, заявил Фиала после встречи с руководством госкомпании Mero на Центральном нефтеналивном пункте "Нелагозевес" неподалеку от Праги", - написало издание. После реконструкции трубопровода TAL поможет Чехии ежегодно получать дополнительно 4 миллиона тонн нефти. Это покроет потребности обоих нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в западной части республики - в Литвинове и Кралупи-над-Влтавоу. В прошлом году на эти предприятия поступило 7,4 миллиона тонн нефти, из них примерно 58% было получено из РФ по трубопроводу "Дружба". Остальная часть пришлась на поставки по немецкому трубопроводу IKL, который соединяется с итальянским трубопроводом TAL. Поставки нефти из России по морю в Евросоюз были запрещены в декабре 2022 года. Для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, в том числе Чехии, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. В октябре 2023 года Фиала заявлял, что Чехия планирует в ближайшие месяцы избавиться от зависимости от российской нефти. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьёзную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://1prime.ru/20240604/neft-848805369.html

чехия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чехия, российская нефть, санкции против рф