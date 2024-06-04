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У посольства в Москве появились призывы к французам сдаваться в плен
У посольства в Москве появились призывы к французам сдаваться в плен - 04.06.2024, ПРАЙМ
У посольства в Москве появились призывы к французам сдаваться в плен
Плакаты с призывом к французским военным на Украине сдаться российской армии и указанием радиочастоты и позывного были размещены на остановках рядом с... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:15+0300
2024-06-04T12:15+0300
2024-06-04T12:15+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Плакаты с призывом к французским военным на Украине сдаться российской армии и указанием радиочастоты и позывного были размещены на остановках рядом с посольством Франции в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.На плакатах изображен командир французской дивизии СС "Шарлемань", уничтоженный в 1945 году. Под ним написано: "Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их судьба известна".Ниже на русском и французском языках указана радиочастота 149.200 и позывной "Волга", предназначенные для сдачи в плен украинских и иностранных солдат.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и соответствующий запрос поступит из Киева. Он также заявлял о намерении создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
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россия, франция
Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ
У посольства в Москве появились призывы к французам сдаваться в плен
Плакаты с призывом к французам сдаваться в плен появились у посольства Франции
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Плакаты с призывом к французским военным на Украине сдаться российской армии и указанием радиочастоты и позывного были размещены на остановках рядом с посольством Франции в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.
На плакатах изображен командир французской дивизии СС "Шарлемань", уничтоженный в 1945 году. Под ним написано: "Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их судьба известна".
Ниже на русском и французском языках указана радиочастота 149.200 и позывной "Волга", предназначенные для сдачи в плен украинских и иностранных солдат.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и соответствующий запрос поступит из Киева. Он также заявлял о намерении создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
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