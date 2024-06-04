https://1prime.ru/20240604/frantsiya-848799740.html

У посольства в Москве появились призывы к французам сдаваться в плен

У посольства в Москве появились призывы к французам сдаваться в плен - 04.06.2024, ПРАЙМ

У посольства в Москве появились призывы к французам сдаваться в плен

Плакаты с призывом к французским военным на Украине сдаться российской армии и указанием радиочастоты и позывного были размещены на остановках рядом с... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T12:15+0300

2024-06-04T12:15+0300

2024-06-04T12:15+0300

политика

россия

франция

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Плакаты с призывом к французским военным на Украине сдаться российской армии и указанием радиочастоты и позывного были размещены на остановках рядом с посольством Франции в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.На плакатах изображен командир французской дивизии СС "Шарлемань", уничтоженный в 1945 году. Под ним написано: "Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их судьба известна".Ниже на русском и французском языках указана радиочастота 149.200 и позывной "Волга", предназначенные для сдачи в плен украинских и иностранных солдат.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и соответствующий запрос поступит из Киева. Он также заявлял о намерении создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.

https://1prime.ru/20240604/svo-848787883.html

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