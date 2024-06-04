Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стали известны цены на самый доступный для россиян кроссовер GAC - 04.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240604/gac-848796396.html
Стали известны цены на самый доступный для россиян кроссовер GAC
Стали известны цены на самый доступный для россиян кроссовер GAC - 04.06.2024, ПРАЙМ
Стали известны цены на самый доступный для россиян кроссовер GAC
Китайская GAC презентовала в России новый компактный кроссовер GS3. Его стоимость начинается от 2,3 миллиона рублей, сообщили "Известия" с пресс-конференции... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T11:27+0300
2024-06-04T11:53+0300
экономика
авто
gac
китайский автопром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848180580_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_664f8a1d5d7970d616d2798de8748c6f.jpg
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Китайская GAC презентовала в России новый компактный кроссовер GS3. Его стоимость начинается от 2,3 миллиона рублей, сообщили "Известия" с пресс-конференции компании.Отмечается, что кроссовер будет доступен в пяти комплектациях. При этом максимальная — GL-R — оценивается в 2,65 миллиона рублей.По данным издания, GAC GS3 имеет турбомотор 1.5 в связке с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Двигатель обладает мощностью 170 л.с. (250 Нм). Средний расход топлива составляет 5,9 литра на 100 километров. Разгон машины до 100 км/ч занимает 7,5 секунды. GAC GS3 создан на платформе GPMA. Длина машины составляет 4410 мм при колесной базе 2650 мм, пишут "Известия".Также отмечается, что новая модель имеет полностью светодиодные фары, панорамный люк, два дисплея на центральной консоли (по 10,25 дюйма), мультимедийную систему под управлением восьмиядерного процессора, систему камер кругового обзора, а также сиденье водителя высотой 1,8 метра с электрической регулировкой в шести направлениях. Максимальный объем багажника составляет 1271 литр.В список электронных помощников входят система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы движения, функция помощи в пробках и другие, сообщает издание.
https://1prime.ru/20240604/avtomobil-848794759.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848180580_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_2588324b4c7865dd32c4e09bf63102b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, gac, китайский автопром
Экономика, Авто, GAC, китайский автопром
11:27 04.06.2024 (обновлено: 11:53 04.06.2024)
 
Стали известны цены на самый доступный для россиян кроссовер GAC

"Известия": в РФ начались продажи китайского кроссовера GAC GS3 за 2,3 млн руб

CC BY-SA 4.0 / Areaseven / GAC GS3 200T (cropped image)Кроссовер GAC GS3 200T
Кроссовер GAC GS3 200T - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Areaseven / GAC GS3 200T (cropped image)
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Китайская GAC презентовала в России новый компактный кроссовер GS3. Его стоимость начинается от 2,3 миллиона рублей, сообщили "Известия" с пресс-конференции компании.
Отмечается, что кроссовер будет доступен в пяти комплектациях. При этом максимальная — GL-R — оценивается в 2,65 миллиона рублей.
По данным издания, GAC GS3 имеет турбомотор 1.5 в связке с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Двигатель обладает мощностью 170 л.с. (250 Нм). Средний расход топлива составляет 5,9 литра на 100 километров. Разгон машины до 100 км/ч занимает 7,5 секунды.
GAC GS3 создан на платформе GPMA. Длина машины составляет 4410 мм при колесной базе 2650 мм, пишут "Известия".
Также отмечается, что новая модель имеет полностью светодиодные фары, панорамный люк, два дисплея на центральной консоли (по 10,25 дюйма), мультимедийную систему под управлением восьмиядерного процессора, систему камер кругового обзора, а также сиденье водителя высотой 1,8 метра с электрической регулировкой в шести направлениях. Максимальный объем багажника составляет 1271 литр.
В список электронных помощников входят система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы движения, функция помощи в пробках и другие, сообщает издание.
Международная автомобильная выставка Мир автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
Россиянам назвали самые надежные китайские автомобили с пробегом
10:59
 
ЭкономикаАвтоGACкитайский автопром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала