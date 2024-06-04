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Стали известны цены на самый доступный для россиян кроссовер GAC
Стали известны цены на самый доступный для россиян кроссовер GAC - 04.06.2024, ПРАЙМ
Стали известны цены на самый доступный для россиян кроссовер GAC
Китайская GAC презентовала в России новый компактный кроссовер GS3. Его стоимость начинается от 2,3 миллиона рублей, сообщили "Известия" с пресс-конференции... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T11:27+0300
2024-06-04T11:27+0300
2024-06-04T11:53+0300
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китайский автопром
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Китайская GAC презентовала в России новый компактный кроссовер GS3. Его стоимость начинается от 2,3 миллиона рублей, сообщили "Известия" с пресс-конференции компании.Отмечается, что кроссовер будет доступен в пяти комплектациях. При этом максимальная — GL-R — оценивается в 2,65 миллиона рублей.По данным издания, GAC GS3 имеет турбомотор 1.5 в связке с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Двигатель обладает мощностью 170 л.с. (250 Нм). Средний расход топлива составляет 5,9 литра на 100 километров. Разгон машины до 100 км/ч занимает 7,5 секунды. GAC GS3 создан на платформе GPMA. Длина машины составляет 4410 мм при колесной базе 2650 мм, пишут "Известия".Также отмечается, что новая модель имеет полностью светодиодные фары, панорамный люк, два дисплея на центральной консоли (по 10,25 дюйма), мультимедийную систему под управлением восьмиядерного процессора, систему камер кругового обзора, а также сиденье водителя высотой 1,8 метра с электрической регулировкой в шести направлениях. Максимальный объем багажника составляет 1271 литр.В список электронных помощников входят система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы движения, функция помощи в пробках и другие, сообщает издание.
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авто, gac, китайский автопром
Экономика, Авто, GAC, китайский автопром
Стали известны цены на самый доступный для россиян кроссовер GAC
"Известия": в РФ начались продажи китайского кроссовера GAC GS3 за 2,3 млн руб
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ.
Китайская GAC презентовала в России новый компактный кроссовер GS3. Его стоимость начинается от 2,3 миллиона рублей, сообщили "Известия"
с пресс-конференции компании.
Отмечается, что кроссовер будет доступен в пяти комплектациях. При этом максимальная — GL-R — оценивается в 2,65 миллиона рублей.
По данным издания, GAC GS3 имеет турбомотор 1.5 в связке с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Двигатель обладает мощностью 170 л.с. (250 Нм). Средний расход топлива составляет 5,9 литра на 100 километров. Разгон машины до 100 км/ч занимает 7,5 секунды.
GAC GS3 создан на платформе GPMA. Длина машины составляет 4410 мм при колесной базе 2650 мм, пишут "Известия".
Также отмечается, что новая модель имеет полностью светодиодные фары, панорамный люк, два дисплея на центральной консоли (по 10,25 дюйма), мультимедийную систему под управлением восьмиядерного процессора, систему камер кругового обзора, а также сиденье водителя высотой 1,8 метра с электрической регулировкой в шести направлениях. Максимальный объем багажника составляет 1271 литр.
В список электронных помощников входят система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы движения, функция помощи в пробках и другие, сообщает издание.
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