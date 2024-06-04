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Стали известны цены на самый доступный для россиян кроссовер GAC

Стали известны цены на самый доступный для россиян кроссовер GAC - 04.06.2024, ПРАЙМ

Стали известны цены на самый доступный для россиян кроссовер GAC

Китайская GAC презентовала в России новый компактный кроссовер GS3. Его стоимость начинается от 2,3 миллиона рублей, сообщили "Известия" с пресс-конференции... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T11:27+0300

2024-06-04T11:27+0300

2024-06-04T11:53+0300

экономика

авто

gac

китайский автопром

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Китайская GAC презентовала в России новый компактный кроссовер GS3. Его стоимость начинается от 2,3 миллиона рублей, сообщили "Известия" с пресс-конференции компании.Отмечается, что кроссовер будет доступен в пяти комплектациях. При этом максимальная — GL-R — оценивается в 2,65 миллиона рублей.По данным издания, GAC GS3 имеет турбомотор 1.5 в связке с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Двигатель обладает мощностью 170 л.с. (250 Нм). Средний расход топлива составляет 5,9 литра на 100 километров. Разгон машины до 100 км/ч занимает 7,5 секунды. GAC GS3 создан на платформе GPMA. Длина машины составляет 4410 мм при колесной базе 2650 мм, пишут "Известия".Также отмечается, что новая модель имеет полностью светодиодные фары, панорамный люк, два дисплея на центральной консоли (по 10,25 дюйма), мультимедийную систему под управлением восьмиядерного процессора, систему камер кругового обзора, а также сиденье водителя высотой 1,8 метра с электрической регулировкой в шести направлениях. Максимальный объем багажника составляет 1271 литр.В список электронных помощников входят система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы движения, функция помощи в пробках и другие, сообщает издание.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, gac, китайский автопром