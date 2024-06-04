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Роботы-гуманоиды заменят людей на производстве автомобилей в Китае

Роботы-гуманоиды заменят людей на производстве автомобилей в Китае - 04.06.2024, ПРАЙМ

Роботы-гуманоиды заменят людей на производстве автомобилей в Китае

Китайский автоконцерн Dongfeng наймет андроидов для сборки машин. Корпорация подписала соглашение с компанией Ubtech Technology об использовании... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T16:11+0300

2024-06-04T16:11+0300

2024-06-04T16:11+0300

китайские авто

авто

роботы

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Китайский автоконцерн Dongfeng наймет андроидов для сборки машин. Корпорация подписала соглашение с компанией Ubtech Technology об использовании человекоподобных роботов на производстве, об этом со ссылкой на Car News China пишет Motor.ru.Ubtech предоставит своего передового робота Walker S для работы на предприятии в Лючжоу. Он будет будет наносить наклейки, заливать моторное масло, а также проверять качество сборки.Корпорация Dongfeng Motor, основанная в 1969 году, является одним из крупнейших автомобилестроительных государственных предприятий Китая с годовым объемом выпуска более 3,2 млн автомобилей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китайские авто, авто, роботы