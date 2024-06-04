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Роботы-гуманоиды заменят людей на производстве автомобилей в Китае - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Роботы-гуманоиды заменят людей на производстве автомобилей в Китае
Роботы-гуманоиды заменят людей на производстве автомобилей в Китае - 04.06.2024, ПРАЙМ
Роботы-гуманоиды заменят людей на производстве автомобилей в Китае
Китайский автоконцерн Dongfeng наймет андроидов для сборки машин. Корпорация подписала соглашение с компанией Ubtech Technology об использовании... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T16:11+0300
2024-06-04T16:11+0300
китайские авто
авто
роботы
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Китайский автоконцерн Dongfeng наймет андроидов для сборки машин. Корпорация подписала соглашение с компанией Ubtech Technology об использовании человекоподобных роботов на производстве, об этом со ссылкой на Car News China пишет Motor.ru.Ubtech предоставит своего передового робота Walker S для работы на предприятии в Лючжоу. Он будет будет наносить наклейки, заливать моторное масло, а также проверять качество сборки.Корпорация Dongfeng Motor, основанная в 1969 году, является одним из крупнейших автомобилестроительных государственных предприятий Китая с годовым объемом выпуска более 3,2 млн автомобилей.
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китайские авто, авто, роботы
китайские авто, Авто, роботы
16:11 04.06.2024
 
Роботы-гуманоиды заменят людей на производстве автомобилей в Китае

На заводах Dongfeng в Китае будут трудиться человекоподобные роботы-гуманоиды

© РИА Новости . Олег Золото | Перейти в медиабанкСборка автомобилей
Сборка автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Олег Золото
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Китайский автоконцерн Dongfeng наймет андроидов для сборки машин. Корпорация подписала соглашение с компанией Ubtech Technology об использовании человекоподобных роботов на производстве, об этом со ссылкой на Car News China пишет Motor.ru.
Ubtech предоставит своего передового робота Walker S для работы на предприятии в Лючжоу. Он будет будет наносить наклейки, заливать моторное масло, а также проверять качество сборки.
Корпорация Dongfeng Motor, основанная в 1969 году, является одним из крупнейших автомобилестроительных государственных предприятий Китая с годовым объемом выпуска более 3,2 млн автомобилей.
 
китайские автоАвтороботы
 
 
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