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ОНФ: половина российских автотуристов выступили за улучшение инфраструктуры
ОНФ: половина российских автотуристов выступили за улучшение инфраструктуры - 04.06.2024, ПРАЙМ
ОНФ: половина российских автотуристов выступили за улучшение инфраструктуры
Половина российских автотуристов считает необходимым улучшение инфраструктуры в стране для автомобильного туризма, сообщил руководитель исполкома Народного... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T21:57+0300
2024-06-04T21:57+0300
2024-06-04T21:57+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Половина российских автотуристов считает необходимым улучшение инфраструктуры в стране для автомобильного туризма, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме ВКС Кузнецов сообщил, что Народный фронт провел опрос среди 1,5 тысячи автотуристов. "Половина опрошенных считает, что есть, действительно, необходимость улучшения автомобильной инфраструктуры для автотуризма", - сказал Кузнецов. По его словам, есть блок проблем, связанных с инфраструктурой федеральных трасс. "Первая проблема - содержание парковок… Вторая проблема — сохраняются участки, где редкие автозаправочные станции", - рассказал глава исполкома Народного фронта. Кроме того, 39% респондентов отметили, что хотелось бы иметь больше "карманов", где можно было бы остановиться и отдыхать. Также 74% пожаловались на сбои мобильной связи. "У нас поступают обращения о некачественных участках дорог, значимых для автотуристов", - сказал Кузнецов. Среди последних Кузнецов перечислил дороги М-6 "Каспий" перед Тамбовом, "Барнаул – Павловск", ведущая к природным достопримечательностям – в соленые озера на границе с Казахстаном, а также "Ижевск – Сарапул".
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туризм, авто, инфраструктура
Экономика, Туризм, Авто, инфраструктура
ОНФ: половина российских автотуристов выступили за улучшение инфраструктуры
ОНФ: половина российских автотуристов считают, что инфраструктуру нужно улучшить
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Половина российских автотуристов считает необходимым улучшение инфраструктуры в стране для автомобильного туризма, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме ВКС Кузнецов сообщил, что Народный фронт провел опрос среди 1,5 тысячи автотуристов.
"Половина опрошенных считает, что есть, действительно, необходимость улучшения автомобильной инфраструктуры для автотуризма", - сказал Кузнецов.
По его словам, есть блок проблем, связанных с инфраструктурой федеральных трасс.
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"Первая проблема - содержание парковок… Вторая проблема — сохраняются участки, где редкие автозаправочные станции", - рассказал глава исполкома Народного фронта.
Кроме того, 39% респондентов отметили, что хотелось бы иметь больше "карманов", где можно было бы остановиться и отдыхать. Также 74% пожаловались на сбои мобильной связи.
"У нас поступают обращения о некачественных участках дорог, значимых для автотуристов", - сказал Кузнецов.
Среди последних Кузнецов перечислил дороги М-6 "Каспий" перед Тамбовом, "Барнаул – Павловск", ведущая к природным достопримечательностям – в соленые озера на границе с Казахстаном, а также "Ижевск – Сарапул".