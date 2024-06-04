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Иран надеется получит статус государства-наблюдателя ЕАЭС
Иран надеется получит статус государства-наблюдателя ЕАЭС - 04.06.2024, ПРАЙМ
Иран надеется получит статус государства-наблюдателя ЕАЭС
Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС, сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T11:02+0300
2024-06-04T11:02+0300
2024-06-04T11:23+0300
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МИНСК, 4 июн - ПРАЙМ. Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС, сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев."Хотел бы также проинформировать, что наш торговый партнер Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя. Соответствующую ноту мы получили 27 мая. Она будет рассмотрена в установленном порядке", - сказал Сагинтаев во время пресс-подхода по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС в конце декабря этого года, сообщил позднее вице-премьер РФ Алексей Оверчук.В настоящее время в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Наблюдателями ЕАЭС являются Узбекистан, Куба и Молдавия.
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иран, еаэс
Иран надеется получит статус государства-наблюдателя ЕАЭС
ЕЭК: Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя ЕАЭС
МИНСК, 4 июн - ПРАЙМ. Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС, сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
"Хотел бы также проинформировать, что наш торговый партнер Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя. Соответствующую ноту мы получили 27 мая. Она будет рассмотрена в установленном порядке", - сказал Сагинтаев во время пресс-подхода по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.
Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС в конце декабря этого года, сообщил позднее вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
В настоящее время в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Наблюдателями ЕАЭС являются Узбекистан, Куба и Молдавия.
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