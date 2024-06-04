https://1prime.ru/20240604/iran-848794900.html

Иран надеется получит статус государства-наблюдателя ЕАЭС

Иран надеется получит статус государства-наблюдателя ЕАЭС - 04.06.2024, ПРАЙМ

Иран надеется получит статус государства-наблюдателя ЕАЭС

Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС, сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T11:02+0300

2024-06-04T11:02+0300

2024-06-04T11:23+0300

иран

еаэс

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83945/84/839458459_0:58:3157:1833_1920x0_80_0_0_9462dc011cc4994630612624a17d49b8.jpg

МИНСК, 4 июн - ПРАЙМ. Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС, сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев."Хотел бы также проинформировать, что наш торговый партнер Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя. Соответствующую ноту мы получили 27 мая. Она будет рассмотрена в установленном порядке", - сказал Сагинтаев во время пресс-подхода по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.Иран может стать государством-наблюдателем ЕАЭС в конце декабря этого года, сообщил позднее вице-премьер РФ Алексей Оверчук.В настоящее время в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Наблюдателями ЕАЭС являются Узбекистан, Куба и Молдавия.

https://1prime.ru/20240531/sanktsii-848710993.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, еаэс