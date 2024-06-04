https://1prime.ru/20240604/korruptsiya-848819559.html

Байден рассказал, как провел месяц на Украине среди коррупции

Байден рассказал, как провел месяц на Украине среди коррупции - 04.06.2024, ПРАЙМ

Байден рассказал, как провел месяц на Украине среди коррупции

Американский лидер Джо Байден в интервью изданию Time признался, что он провел месяц на Украине, будучи американским сенатором (1973-2009) и вице-президентом... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T19:02+0300

2024-06-04T19:02+0300

2024-06-04T19:16+0300

коррупция на украине

джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 июн — ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден в интервью изданию Time признался, что он провел месяц на Украине, будучи американским сенатором (1973-2009) и вице-президентом (2009-2017), и что в этот период там была распространена коррупция."Этого не должно быть, это не так — я провел месяц в Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Там была значительная коррупция. Было одно обстоятельство, которое было действительно трудным. Итак, суть в том, что если мы когда-нибудь позволим Украине развалиться, запомните мои слова: вы увидите, как развалится Польша, и вы увидите, как все эти страны, расположенные вдоль фактической границы с Россией, от Балкан до Беларуси, все они будут приспосабливаться сами", — отметил он. Ранее экс-депутат рады Андрей Деркач сообщил, что партнеры семьи Байдена финансировали терроризм через компанию Burisma, чтобы таким образом избежать ответственности за коррупцию и отмывание денег на Украине.В интервью белорусскому госагентству Белта Деркач добавил, что удалось отследить "практически все движения средств по компании Burisma, а также переводы через Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca", принадлежащей сыну Байдена. Экс-депутат добавил, что все эти документы есть в распоряжении Конгресса США.Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.

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коррупция на украине, джо байден