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Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования торговли
Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования торговли - 04.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования торговли
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования, устанавливающие единство требований к товарам, и подключать к ним... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:24+0300
2024-06-04T10:24+0300
2024-06-04T10:26+0300
экономика
россия
михаил мишустин
еаэс
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НЕСВИЖ (Белоруссия), 4 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования, устанавливающие единство требований к товарам, и подключать к ним другие заинтересованные страны. Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, Мишустин отметил, что за десять лет в ЕАЭС выстроена уникальная наднациональная система регулирования, которая устанавливает единство требований к товарам, поступающим на территорию стран-участниц. Утверждено свыше полусотни технических регламентов, которые охватывают порядка 85% продукции на общем рынке, уточнил он. "Подобные механизмы нужно развивать. И подключать к ним участников Содружества Независимых Государств и других стран, с которыми наши экономические связи сильны", - сказал Мишустин. По словам премьера, это позволит эффективно снижать барьеры для производителей. "В Союзе действуют также общие санитарные, ветеринарные и фитосанитарные требования. Их исполнение является залогом свободного перемещения продукции, которая производится на территории "пятерки", защиты жизни и здоровья граждан наших государств", - добавил глава правительства РФ.Премьер также заметил, что Москва рассчитывает на усиление кооперации в сфере транспорта в ЕАЭС.Заседание проходит в национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" – одном из важнейших объектов культурной и туристической отрасли Белоруссии."Рассчитываем на усиление активной кооперации в сфере транспорта, что в полной мере отвечает интересам всех государств Союза и евразийского региона в целом", - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.Мишустин отметил, что формирование современных евразийских маршрутов поможет обеспечить устойчивость производственных и логистических цепочек, ускорить доставку грузов, упростить условия ведения предпринимательской деятельности."Мы с коллегами одобрили доклад о совместной работе по модернизации транспортной инфраструктуры, которая входит в международные коридоры по направлениям "Восток-Запад" и "Север-Юг", - отметил он.Он также призвал страны ЕАЭС активнее включиться в подготовку "дорожной карты" по выполнению Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках интеграции."Одним из ключевых решений за десятилетний этап работы Союза стало принятие главами государств "пятерки" Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках нашей интеграции. Это наш ориентир на перспективу. Призываю вас активнее включиться в подготовку "дорожной карты" по выполнению Декларации", - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.Заседание проходит в национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" – одном из важнейших объектов культурной и туристической отрасли Белоруссии.
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ПРАЙМ
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россия, михаил мишустин, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, ЕАЭС
Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования торговли
Премьер-министр России призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования
НЕСВИЖ (Белоруссия), 4 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования, устанавливающие единство требований к товарам, и подключать к ним другие заинтересованные страны.
Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, Мишустин отметил, что за десять лет в ЕАЭС выстроена уникальная наднациональная система регулирования, которая устанавливает единство требований к товарам, поступающим на территорию стран-участниц. Утверждено свыше полусотни технических регламентов, которые охватывают порядка 85% продукции на общем рынке, уточнил он.
"Подобные механизмы нужно развивать. И подключать к ним участников Содружества Независимых Государств и других стран, с которыми наши экономические связи сильны", - сказал Мишустин.
По словам премьера, это позволит эффективно снижать барьеры для производителей.
"В Союзе действуют также общие санитарные, ветеринарные и фитосанитарные требования. Их исполнение является залогом свободного перемещения продукции, которая производится на территории "пятерки", защиты жизни и здоровья граждан наших государств", - добавил глава правительства РФ.
Премьер также заметил, что Москва рассчитывает на усиление кооперации в сфере транспорта в ЕАЭС.
Заседание проходит в национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" – одном из важнейших объектов культурной и туристической отрасли Белоруссии.
"Рассчитываем на усиление активной кооперации в сфере транспорта, что в полной мере отвечает интересам всех государств Союза и евразийского региона в целом", - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Мишустин отметил, что формирование современных евразийских маршрутов поможет обеспечить устойчивость производственных и логистических цепочек, ускорить доставку грузов, упростить условия ведения предпринимательской деятельности.
"Мы с коллегами одобрили доклад о совместной работе по модернизации транспортной инфраструктуры, которая входит в международные коридоры по направлениям "Восток-Запад" и "Север-Юг", - отметил он.
Он также призвал страны ЕАЭС активнее включиться в подготовку "дорожной карты" по выполнению Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках интеграции.
"Одним из ключевых решений за десятилетний этап работы Союза стало принятие главами государств "пятерки" Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках нашей интеграции. Это наш ориентир на перспективу. Призываю вас активнее включиться в подготовку "дорожной карты" по выполнению Декларации", - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Заседание проходит в национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" – одном из важнейших объектов культурной и туристической отрасли Белоруссии.