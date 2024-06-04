Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования торговли - 04.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240604/mishustin-848792754.html
Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования торговли
Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования торговли - 04.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования торговли
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования, устанавливающие единство требований к товарам, и подключать к ним... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:24+0300
2024-06-04T10:26+0300
экономика
россия
михаил мишустин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84296/53/842965322_0:70:3044:1782_1920x0_80_0_0_548600a01a9e5ef7fb2a9b886c1a819b.jpg
НЕСВИЖ (Белоруссия), 4 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования, устанавливающие единство требований к товарам, и подключать к ним другие заинтересованные страны. Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, Мишустин отметил, что за десять лет в ЕАЭС выстроена уникальная наднациональная система регулирования, которая устанавливает единство требований к товарам, поступающим на территорию стран-участниц. Утверждено свыше полусотни технических регламентов, которые охватывают порядка 85% продукции на общем рынке, уточнил он. "Подобные механизмы нужно развивать. И подключать к ним участников Содружества Независимых Государств и других стран, с которыми наши экономические связи сильны", - сказал Мишустин. По словам премьера, это позволит эффективно снижать барьеры для производителей. "В Союзе действуют также общие санитарные, ветеринарные и фитосанитарные требования. Их исполнение является залогом свободного перемещения продукции, которая производится на территории "пятерки", защиты жизни и здоровья граждан наших государств", - добавил глава правительства РФ.Премьер также заметил, что Москва рассчитывает на усиление кооперации в сфере транспорта в ЕАЭС.Заседание проходит в национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" – одном из важнейших объектов культурной и туристической отрасли Белоруссии."Рассчитываем на усиление активной кооперации в сфере транспорта, что в полной мере отвечает интересам всех государств Союза и евразийского региона в целом", - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.Мишустин отметил, что формирование современных евразийских маршрутов поможет обеспечить устойчивость производственных и логистических цепочек, ускорить доставку грузов, упростить условия ведения предпринимательской деятельности."Мы с коллегами одобрили доклад о совместной работе по модернизации транспортной инфраструктуры, которая входит в международные коридоры по направлениям "Восток-Запад" и "Север-Юг", - отметил он.Он также призвал страны ЕАЭС активнее включиться в подготовку "дорожной карты" по выполнению Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках интеграции."Одним из ключевых решений за десятилетний этап работы Союза стало принятие главами государств "пятерки" Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках нашей интеграции. Это наш ориентир на перспективу. Призываю вас активнее включиться в подготовку "дорожной карты" по выполнению Декларации", - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.Заседание проходит в национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" – одном из важнейших объектов культурной и туристической отрасли Белоруссии.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84296/53/842965322_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_b4678665ac893812bdf881d1952476f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, михаил мишустин, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, ЕАЭС
10:24 04.06.2024 (обновлено: 10:26 04.06.2024)
 
Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования торговли

Премьер-министр России призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате
Премьер-министр РФ М. Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЕСВИЖ (Белоруссия), 4 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развивать в ЕАЭС механизмы регулирования, устанавливающие единство требований к товарам, и подключать к ним другие заинтересованные страны.
Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, Мишустин отметил, что за десять лет в ЕАЭС выстроена уникальная наднациональная система регулирования, которая устанавливает единство требований к товарам, поступающим на территорию стран-участниц. Утверждено свыше полусотни технических регламентов, которые охватывают порядка 85% продукции на общем рынке, уточнил он.
"Подобные механизмы нужно развивать. И подключать к ним участников Содружества Независимых Государств и других стран, с которыми наши экономические связи сильны", - сказал Мишустин.
По словам премьера, это позволит эффективно снижать барьеры для производителей.
"В Союзе действуют также общие санитарные, ветеринарные и фитосанитарные требования. Их исполнение является залогом свободного перемещения продукции, которая производится на территории "пятерки", защиты жизни и здоровья граждан наших государств", - добавил глава правительства РФ.
Премьер также заметил, что Москва рассчитывает на усиление кооперации в сфере транспорта в ЕАЭС.
Заседание проходит в национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" – одном из важнейших объектов культурной и туристической отрасли Белоруссии.
"Рассчитываем на усиление активной кооперации в сфере транспорта, что в полной мере отвечает интересам всех государств Союза и евразийского региона в целом", - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Мишустин отметил, что формирование современных евразийских маршрутов поможет обеспечить устойчивость производственных и логистических цепочек, ускорить доставку грузов, упростить условия ведения предпринимательской деятельности.
"Мы с коллегами одобрили доклад о совместной работе по модернизации транспортной инфраструктуры, которая входит в международные коридоры по направлениям "Восток-Запад" и "Север-Юг", - отметил он.
Он также призвал страны ЕАЭС активнее включиться в подготовку "дорожной карты" по выполнению Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках интеграции.
"Одним из ключевых решений за десятилетний этап работы Союза стало принятие главами государств "пятерки" Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках нашей интеграции. Это наш ориентир на перспективу. Призываю вас активнее включиться в подготовку "дорожной карты" по выполнению Декларации", - сказал он на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Заседание проходит в национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" – одном из важнейших объектов культурной и туристической отрасли Белоруссии.
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил МишустинЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала