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В чем слабость НАТО? Названо самое уязвимое место альянса - 04.06.2024, ПРАЙМ
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В чем слабость НАТО? Названо самое уязвимое место альянса
В чем слабость НАТО? Названо самое уязвимое место альянса - 04.06.2024, ПРАЙМ
В чем слабость НАТО? Названо самое уязвимое место альянса
У войск Североатлантического альянса много слабых мест, но самое уязвимое из них – база Рамштайн в Германии. Если Россия почувствует, что прямой конфликт с НАТО | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:31+0300
2024-06-04T10:32+0300
спецоперация на украине
нато
россия
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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. У войск Североатлантического альянса много слабых мест, но самое уязвимое из них – база Рамштайн в Германии. Если Россия почувствует, что прямой конфликт с НАТО начался, она применит ядерное оружие, и именно эта база станет главной мишенью, утверждает в статье для AgoraVox обозреватель Золько.По его словам, база Рамштайн является более опасным местом для НАТО, чем "все остальные вместе взятые".Объясняется это следующими образом. Прежде всего, на базе Рамштайн располагаются порядка 60 тысяч американских военных и штаб-квартира НАТО, а с ним и оперативный центр по охране воздушного пространства, противоракетной обороне и оперативному управлению силами воздушного предупреждения и управления НАТО, и многое другое.Из этого делается вывод: "Военная база имеет жизненно важное значение для всех операций НАТО, а также для операций американской армии по всему миру. Это не просто передовой пункт".Другой важный момент: если Россия почувствует, что начался прямой конфликт с НАТО, то, как уверяет автор, она применит ядерное оружие против военных целей."И крупнейшая американская военная база за пределами США, на которой также находится штаб-квартира НАТО и которая служит ретранслятором для беспилотных бомбардировок на Ближнем Востоке, станет главной целью, уничтожение которой будет очень легко оправдать перед государствами, не являющимися членами НАТО", - говорится в статье.Автор отмечает, что стратегия НАТО - постепенное, удушающее окружение, похожее на историю с лягушкой в кастрюле, в которой воду доводят до кипения: если нагревать воду медленно, лягушка не будет реагировать и в итоге умрет."Поэтому атака на такую стратегию очевидна: шок и ужас..., - пишет автор. - … это военная стратегия, основанная на использовании подавляющей мощи и эффектных демонстраций силы, чтобы парализовать восприятие противником поля боя и уничтожить его желание сражаться".Соответственно, ядерный удар, который уничтожит Рамштайн с 60 тысячами военнослужащих за считанные минуты, оптимально, по мнению автора, вписывается в эту стратегию.Ядерная атака "мгновенно сделает НАТО слепым и одноруким, убив только военных, и при этом НАТО не сможет ответить", утверждается в материале.Таким образом, нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца отправлять Киеву ракеты дальнего радиуса действия, по мнению автора, говорит о том, что генеральный штаб бундесвера вполне понимает "эту слабость".
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нато, россия
Спецоперация на Украине, НАТО, РОССИЯ
10:31 04.06.2024 (обновлено: 10:32 04.06.2024)
 
В чем слабость НАТО? Названо самое уязвимое место альянса

AV: самое слабое место НАТО в случае войны с Россией – база Рамштайн в Германии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. У войск Североатлантического альянса много слабых мест, но самое уязвимое из них – база Рамштайн в Германии. Если Россия почувствует, что прямой конфликт с НАТО начался, она применит ядерное оружие, и именно эта база станет главной мишенью, утверждает в статье для AgoraVox обозреватель Золько.
По его словам, база Рамштайн является более опасным местом для НАТО, чем "все остальные вместе взятые".
Объясняется это следующими образом. Прежде всего, на базе Рамштайн располагаются порядка 60 тысяч американских военных и штаб-квартира НАТО, а с ним и оперативный центр по охране воздушного пространства, противоракетной обороне и оперативному управлению силами воздушного предупреждения и управления НАТО, и многое другое.
Из этого делается вывод: "Военная база имеет жизненно важное значение для всех операций НАТО, а также для операций американской армии по всему миру. Это не просто передовой пункт".
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Другой важный момент: если Россия почувствует, что начался прямой конфликт с НАТО, то, как уверяет автор, она применит ядерное оружие против военных целей.
"И крупнейшая американская военная база за пределами США, на которой также находится штаб-квартира НАТО и которая служит ретранслятором для беспилотных бомбардировок на Ближнем Востоке, станет главной целью, уничтожение которой будет очень легко оправдать перед государствами, не являющимися членами НАТО", - говорится в статье.
Автор отмечает, что стратегия НАТО - постепенное, удушающее окружение, похожее на историю с лягушкой в кастрюле, в которой воду доводят до кипения: если нагревать воду медленно, лягушка не будет реагировать и в итоге умрет.
"Поэтому атака на такую стратегию очевидна: шок и ужас..., - пишет автор. - … это военная стратегия, основанная на использовании подавляющей мощи и эффектных демонстраций силы, чтобы парализовать восприятие противником поля боя и уничтожить его желание сражаться".
Соответственно, ядерный удар, который уничтожит Рамштайн с 60 тысячами военнослужащих за считанные минуты, оптимально, по мнению автора, вписывается в эту стратегию.
Ядерная атака "мгновенно сделает НАТО слепым и одноруким, убив только военных, и при этом НАТО не сможет ответить", утверждается в материале.
Таким образом, нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца отправлять Киеву ракеты дальнего радиуса действия, по мнению автора, говорит о том, что генеральный штаб бундесвера вполне понимает "эту слабость".
 
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