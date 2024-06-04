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СМИ: НАТО готовит пути для переброски сил США в случае конфликта с Россией
СМИ: НАТО готовит пути для переброски сил США в случае конфликта с Россией - 04.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: НАТО готовит пути для переброски сил США в случае конфликта с Россией
Страны НАТО разрабатывают "наземные коридоры" для быстрой переброски американских войск в Европу в случае конфликта с Россией, пишет The Telegraph. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T11:31+0300
2024-06-04T11:31+0300
2024-06-04T11:50+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Страны НАТО разрабатывают "наземные коридоры" для быстрой переброски американских войск в Европу в случае конфликта с Россией, пишет The Telegraph."НАТО работает над многочисленными "сухопутными коридорами", чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе", — сказано в материале.Отмечается, что планы НАТО включают использование портов в Нидерландах, Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и странах Балтии, так как в рамках этих маршрутов войска смогут перемещаться без ограничений.Генерал-лейтенант Александр Соллфранк, глава Объединенного командования НАТО по поддержке и логистике, отмечает важность создания "устойчивых" логистических цепочек в связи с риском уничтожения крупных баз в случае конфликта.Россия выразила обеспокоенность активностью НАТО у своих границ, которая аргументируется "сдерживанием российской агрессии". Москва заявляет, что не намерена нападать на кого-либо, но не будет игнорировать действия, угрожающие ее интересам.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
СМИ: НАТО готовит пути для переброски сил США в случае конфликта с Россией
The Telegraph: НАТО готовит пути для переброски сил США в случае конфликта с РФ
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ.
Страны НАТО разрабатывают "наземные коридоры" для быстрой переброски американских войск в Европу в случае конфликта с Россией, пишет
The Telegraph.
"НАТО работает над многочисленными "сухопутными коридорами", чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе", — сказано в материале.
Отмечается, что планы НАТО включают использование портов в Нидерландах, Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и странах Балтии, так как в рамках этих маршрутов войска смогут перемещаться без ограничений.
Генерал-лейтенант Александр Соллфранк, глава Объединенного командования НАТО по поддержке и логистике, отмечает важность создания "устойчивых" логистических цепочек в связи с риском уничтожения крупных баз в случае конфликта.
Россия выразила обеспокоенность активностью НАТО у своих границ, которая аргументируется "сдерживанием российской агрессии". Москва заявляет, что не намерена нападать на кого-либо, но не будет игнорировать действия, угрожающие ее интересам.
Безумная идея. Вот к чему приведут удары ВСУ западным оружием по России