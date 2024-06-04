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"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240604/nato-848804265.html
"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России
"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России - 04.06.2024, ПРАЙМ
"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России
НАТО должна ускорить подготовку к возможному столкновению с Россией из-за неожиданных успехов российского военно-промышленного комплекса. Об этом агентству... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T13:48+0300
2024-06-04T13:57+0300
спецоперация на украине
россия
нато
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. НАТО должна ускорить подготовку к возможному столкновению с Россией из-за неожиданных успехов российского военно-промышленного комплекса. Об этом агентству Bloomberg заявил глава Минобороны Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен."Чтобы реализовать эти планы (по наращиванию мощи. – Прим. ред.) в ближайшие годы, нам нужно ускориться. Нам нужно успеть за два-три года, чтобы быть готовыми ко всему", — сказал глава ведомства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗападные аналитики предполагали, что Москве потребуется много времени на восстановление потенциала после военной операции на Украине, но российская способность быстро восполнять свои ресурсы заставляет НАТО пересмотреть свои планы, говорится в материале агентства.Норвегия, являющаяся членом НАТО, активно поддерживает режим в Киеве и даже выделила Украине дополнительную военную помощь на сумму более 328 миллионов долларов.Кристоферссон также отметил, что не видит никаких препятствий для использования Киевом западного оружия по России.
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россия, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, НАТО
13:48 04.06.2024 (обновлено: 13:57 04.06.2024)
 
"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России

Bloomberg: НАТО нужно 2-3 года на укрепление обороны на фоне успехов ВПК России

© flickr.com / 1GNC Münster" Учения НАТО в Польше
 Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© flickr.com / 1GNC Münster
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. НАТО должна ускорить подготовку к возможному столкновению с Россией из-за неожиданных успехов российского военно-промышленного комплекса. Об этом агентству Bloomberg заявил глава Минобороны Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен.
"Чтобы реализовать эти планы (по наращиванию мощи. – Прим. ред.) в ближайшие годы, нам нужно ускориться. Нам нужно успеть за два-три года, чтобы быть готовыми ко всему", — сказал глава ведомства.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Западные аналитики предполагали, что Москве потребуется много времени на восстановление потенциала после военной операции на Украине, но российская способность быстро восполнять свои ресурсы заставляет НАТО пересмотреть свои планы, говорится в материале агентства.
Норвегия, являющаяся членом НАТО, активно поддерживает режим в Киеве и даже выделила Украине дополнительную военную помощь на сумму более 328 миллионов долларов.
Кристоферссон также отметил, что не видит никаких препятствий для использования Киевом западного оружия по России.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
СМИ: НАТО готовит пути для переброски сил США в случае конфликта с Россией
11:31
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯНАТО
 
 
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