https://1prime.ru/20240604/nato-848804265.html

"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России

"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России - 04.06.2024, ПРАЙМ

"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России

НАТО должна ускорить подготовку к возможному столкновению с Россией из-за неожиданных успехов российского военно-промышленного комплекса. Об этом агентству... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T13:48+0300

2024-06-04T13:48+0300

2024-06-04T13:57+0300

спецоперация на украине

россия

нато

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. НАТО должна ускорить подготовку к возможному столкновению с Россией из-за неожиданных успехов российского военно-промышленного комплекса. Об этом агентству Bloomberg заявил глава Минобороны Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен."Чтобы реализовать эти планы (по наращиванию мощи. – Прим. ред.) в ближайшие годы, нам нужно ускориться. Нам нужно успеть за два-три года, чтобы быть готовыми ко всему", — сказал глава ведомства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗападные аналитики предполагали, что Москве потребуется много времени на восстановление потенциала после военной операции на Украине, но российская способность быстро восполнять свои ресурсы заставляет НАТО пересмотреть свои планы, говорится в материале агентства.Норвегия, являющаяся членом НАТО, активно поддерживает режим в Киеве и даже выделила Украине дополнительную военную помощь на сумму более 328 миллионов долларов.Кристоферссон также отметил, что не видит никаких препятствий для использования Киевом западного оружия по России.

https://1prime.ru/20240604/nato-848796571.html

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россия, нато