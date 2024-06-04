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"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России
"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России - 04.06.2024, ПРАЙМ
"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России
НАТО должна ускорить подготовку к возможному столкновению с Россией из-за неожиданных успехов российского военно-промышленного комплекса. Об этом агентству... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T13:48+0300
2024-06-04T13:48+0300
2024-06-04T13:57+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. НАТО должна ускорить подготовку к возможному столкновению с Россией из-за неожиданных успехов российского военно-промышленного комплекса. Об этом агентству Bloomberg заявил глава Минобороны Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен."Чтобы реализовать эти планы (по наращиванию мощи. – Прим. ред.) в ближайшие годы, нам нужно ускориться. Нам нужно успеть за два-три года, чтобы быть готовыми ко всему", — сказал глава ведомства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗападные аналитики предполагали, что Москве потребуется много времени на восстановление потенциала после военной операции на Украине, но российская способность быстро восполнять свои ресурсы заставляет НАТО пересмотреть свои планы, говорится в материале агентства.Норвегия, являющаяся членом НАТО, активно поддерживает режим в Киеве и даже выделила Украине дополнительную военную помощь на сумму более 328 миллионов долларов.Кристоферссон также отметил, что не видит никаких препятствий для использования Киевом западного оружия по России.
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россия, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, НАТО
"Два-три года": в НАТО заявили о неожиданной смене плана по России
Bloomberg: НАТО нужно 2-3 года на укрепление обороны на фоне успехов ВПК России
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ.
НАТО должна ускорить подготовку к возможному столкновению с Россией из-за неожиданных успехов российского военно-промышленного комплекса. Об этом агентству Bloomberg заявил
глава Минобороны Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен.
"Чтобы реализовать эти планы (по наращиванию мощи. – Прим. ред.) в ближайшие годы, нам нужно ускориться. Нам нужно успеть за два-три года, чтобы быть готовыми ко всему", — сказал глава ведомства.
Западные аналитики предполагали, что Москве потребуется много времени на восстановление потенциала после военной операции на Украине, но российская способность быстро восполнять свои ресурсы заставляет НАТО пересмотреть свои планы, говорится в материале агентства.
Норвегия, являющаяся членом НАТО, активно поддерживает режим в Киеве и даже выделила Украине дополнительную военную помощь на сумму более 328 миллионов долларов.
Кристоферссон также отметил, что не видит никаких препятствий для использования Киевом западного оружия по России.
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