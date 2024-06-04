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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $78 впервые с 6 февраля
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $78 впервые с 6 февраля - 04.06.2024, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $78 впервые с 6 февраля
Мировые цены на нефть снижаются на 0,36%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 78 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T05:20+0300
2024-06-04T05:20+0300
2024-06-04T05:20+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 0,36%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 78 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов. По состоянию на 4.39 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,36%, до 77,84 доллара за баррель, впервые с 6 февраля она находится ниже 78 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,74%, до 73,67 доллара.
https://1prime.ru/20240603/brent-848775147.html
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нефть, brent, цена
Экономика, Нефть, Brent, цена
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $78 впервые с 6 февраля
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $78 за баррель впервые с 6 февраля
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 0,36%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 78 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов.
По состоянию на 4.39 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,36%, до 77,84 доллара за баррель, впервые с 6 февраля она находится ниже 78 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,74%, до 73,67 доллара.
Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 8 февраля