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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $78 впервые с 6 февраля - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $78 впервые с 6 февраля
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $78 впервые с 6 февраля - 04.06.2024, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $78 впервые с 6 февраля
Мировые цены на нефть снижаются на 0,36%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 78 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T05:20+0300
2024-06-04T05:20+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 0,36%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 78 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов. По состоянию на 4.39 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,36%, до 77,84 доллара за баррель, впервые с 6 февраля она находится ниже 78 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,74%, до 73,67 доллара.
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нефть, brent, цена
Экономика, Нефть, Brent, цена
05:20 04.06.2024
 
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $78 впервые с 6 февраля

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $78 за баррель впервые с 6 февраля

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 0,36%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 78 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов.
По состоянию на 4.39 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,36%, до 77,84 доллара за баррель, впервые с 6 февраля она находится ниже 78 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,74%, до 73,67 доллара.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 8 февраля
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ЭкономикаНефтьBrentцена
 
 
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