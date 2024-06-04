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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 77 долларов
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 77 долларов - 04.06.2024, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 77 долларов
Мировые цены на нефть снижаются примерно на 2%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 77 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:06+0300
2024-06-04T12:06+0300
2024-06-04T12:14+0300
энергетика
нефть
brent
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются примерно на 2%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 77 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов.По состоянию на 12.06 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,85%, до 76,91 доллара за баррель, впервые с 5 февраля она находится ниже 77 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 2,12%, до 72,65 доллара.
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нефть, brent
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 77 долларов
Цена нефти Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель впервые с 5 февраля
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются примерно на 2%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 77 долларов впервые с начала февраля, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.06 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,85%, до 76,91 доллара за баррель, впервые с 5 февраля она находится ниже 77 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 2,12%, до 72,65 доллара.