https://1prime.ru/20240604/ogovorka-848811165.html

Байден оговорился в интервью, перепутав лидеров Германии, Китая и России

Байден оговорился в интервью, перепутав лидеров Германии, Китая и России - 04.06.2024, ПРАЙМ

Байден оговорился в интервью, перепутав лидеров Германии, Китая и России

Американский лидер Джо Байден в интервью изданию Time путался в произношении фамилий коллег-лидеров, а в одном моменте редакции пришлось уточнить, что президент | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T16:29+0300

2024-06-04T16:29+0300

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джо байден

ошибка

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ВАШИНГТОН, 4 июн — ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден в интервью изданию Time путался в произношении фамилий коллег-лидеров, а в одном моменте редакции пришлось уточнить, что президент США говорил о китайских властях, а не о российских."Я ясно дал понять (президенту России Владимиру) Путину с самого начала. Я не участвую... К примеру, (бывший глава США Дональд) Трамп хотел тарифы в 10 процентов на все. От этого вырастут цены в Америке", — отметил американский глава. Так, Байден ответил на вопрос о повышении тарифов на некоторых китайские товары. Именно здесь редакции пришлось отметить, что президент США имел в виду лидера КНР, а не России.На вопрос о возрасте Байден указал, что многое сделал для страны, но тоже с оговорками: "Помню, как я направлялся на Тайвань, извините, в Южную Корею".После американский президент перепутал лидера ФРГ, который присутствовал на его первом саммите G7 в роли президента США летом 2021 года. Байден назвал Олафа Шольца вместо Ангелы Меркель.

https://1prime.ru/20240604/bayden-848810350.html

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джо байден, ошибка