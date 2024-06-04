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Байден оговорился в интервью, перепутав лидеров Германии, Китая и России - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Байден оговорился в интервью, перепутав лидеров Германии, Китая и России
Байден оговорился в интервью, перепутав лидеров Германии, Китая и России - 04.06.2024, ПРАЙМ
Байден оговорился в интервью, перепутав лидеров Германии, Китая и России
Американский лидер Джо Байден в интервью изданию Time путался в произношении фамилий коллег-лидеров, а в одном моменте редакции пришлось уточнить, что президент | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T16:29+0300
2024-06-04T16:30+0300
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 июн — ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден в интервью изданию Time путался в произношении фамилий коллег-лидеров, а в одном моменте редакции пришлось уточнить, что президент США говорил о китайских властях, а не о российских."Я ясно дал понять (президенту России Владимиру) Путину с самого начала. Я не участвую... К примеру, (бывший глава США Дональд) Трамп хотел тарифы в 10 процентов на все. От этого вырастут цены в Америке", — отметил американский глава. Так, Байден ответил на вопрос о повышении тарифов на некоторых китайские товары. Именно здесь редакции пришлось отметить, что президент США имел в виду лидера КНР, а не России.На вопрос о возрасте Байден указал, что многое сделал для страны, но тоже с оговорками: "Помню, как я направлялся на Тайвань, извините, в Южную Корею".После американский президент перепутал лидера ФРГ, который присутствовал на его первом саммите G7 в роли президента США летом 2021 года. Байден назвал Олафа Шольца вместо Ангелы Меркель.
https://1prime.ru/20240604/bayden-848810350.html
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джо байден, ошибка
Джо Байден, ошибка
16:29 04.06.2024 (обновлено: 16:30 04.06.2024)
 
Байден оговорился в интервью, перепутав лидеров Германии, Китая и России

Байден в интервью Time оговорился, говоря о лидерах Германии, Китая и России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 4 июн — ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден в интервью изданию Time путался в произношении фамилий коллег-лидеров, а в одном моменте редакции пришлось уточнить, что президент США говорил о китайских властях, а не о российских.
"Я ясно дал понять (президенту России Владимиру) Путину с самого начала. Я не участвую... К примеру, (бывший глава США Дональд) Трамп хотел тарифы в 10 процентов на все. От этого вырастут цены в Америке", — отметил американский глава.
Так, Байден ответил на вопрос о повышении тарифов на некоторых китайские товары. Именно здесь редакции пришлось отметить, что президент США имел в виду лидера КНР, а не России.
На вопрос о возрасте Байден указал, что многое сделал для страны, но тоже с оговорками: "Помню, как я направлялся на Тайвань, извините, в Южную Корею".
После американский президент перепутал лидера ФРГ, который присутствовал на его первом саммите G7 в роли президента США летом 2021 года. Байден назвал Олафа Шольца вместо Ангелы Меркель.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
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Джо Байденошибка
 
 
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