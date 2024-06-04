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81-летний Байден отказался считать возраст помехой для переизбрания

81-летний Байден отказался считать возраст помехой для переизбрания - 04.06.2024, ПРАЙМ

81-летний Байден отказался считать возраст помехой для переизбрания

Президент США Джо Байден не согласен с утверждением, что его возраст - помеха для переизбрания. Об этом он заявил в интервью журналу Time. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T17:58+0300

2024-06-04T17:58+0300

2024-06-04T17:58+0300

сша

джо байден

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не согласен с утверждением, что его возраст - помеха для переизбрания. Об этом он заявил в интервью журналу Time."Вам 81 год, и к тому времени, как вы покинете свой пост, вам будет 86. Подавляющее большинство американцев, в том числе в Демократической партии, говорят социологам, что, по их мнению, вы слишком стары, чтобы руководить страной", - отметили журналисты в разговоре с Байденом. Тот ответил, что может управляться страной "лучше, чем кто-либо из ваших знакомых". "Смотри на меня. Послушайте, назовите мне президента, который сделал столько же, сколько я сделал за свои первые три с половиной года", - сказал Байден журналистам. Байден - старейший президентом США. В случае победы в выборах в 2024 году на момент вступления в должность ему исполнится 82 года. Сам Байден считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.

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сша, джо байден