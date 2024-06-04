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"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Зетта Страхование жизни"
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Зетта Страхование жизни" - 04.06.2024, ПРАЙМ
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Зетта Страхование жизни"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ООО "Зетта Страхование жизни" на уровне "ruAA-" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T20:29+0300
2024-06-04T20:29+0300
2024-06-04T20:29+0300
экономика
кредитный рейтинг
эксперт ра
зетта страхование жизни
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ООО "Зетта Страхование жизни" на уровне "ruAA-" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности ООО "Зетта Страхование жизни" на уровне "ruAA-", прогноз по рейтингу стабильный… Страховой портфель компании сконцентрирован на корпоративном ДМС (82,7% премий за 2023 год), что оказывает давление на рейтинговую оценку. При этом агентство отмечает высокую стабильность структуры страхового портфеля", - указывается в сообщении. Рейтинг финансовой надежности ООО "Зетта Страхование жизни" обусловлен консервативной оценкой размерных характеристик и положения компании на рынке, достаточно высокой оценкой страхового бизнеса, умеренно сильными финансовыми результатами, высоким качеством активов и комфортной структурой баланса, а также высоким качеством управления и организации бизнес-процессов, поясняется там же. Консервативная оценка размерных характеристик компании обусловлена средними позициями страховщика на рынке, а также отрицательной динамикой собственных средств и страховых взносов в связи с приостановкой нового бизнеса на время проведения сделки по передаче контроля от Allianz Group компании "Интерхолдинг". За 2023 год компания собрала 8 миллиардов рублей страховых премий, что на 20,8% меньше, чем за 2022 год, и заняла 12 место по совокупным взносам среди страховщиков жизни, по данным Банка России, обращают внимание в "Эксперта РА". "Собственные средства на 31.03.2024 составили 5,3 миллиарда рублей и сократились на 12,0% по сравнению со значением на 31.03.2023. Активы страховщика на 31.03.2024 составили 34 миллиарда рублей, страховые резервы – 27,8 миллиарда рублей, уставный капитал – 450 миллионов рублей. Согласно методологии агентства, компания относится к первому размерному классу", - говорится там же. ООО "Зетта Страхование жизни" – страховщик жизни, реализующий программы ДМС и страхования жизни.
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кредитный рейтинг, эксперт ра, зетта страхование жизни
Экономика, кредитный рейтинг, Эксперт РА, Зетта Страхование жизни
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Зетта Страхование жизни"
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Зетта Страхование жизни" на уровне "ruAA-"
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ООО "Зетта Страхование жизни" на уровне "ruAA-" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности ООО "Зетта Страхование жизни" на уровне "ruAA-", прогноз по рейтингу стабильный… Страховой портфель компании сконцентрирован на корпоративном ДМС (82,7% премий за 2023 год), что оказывает давление на рейтинговую оценку. При этом агентство отмечает высокую стабильность структуры страхового портфеля", - указывается в сообщении.
Рейтинг финансовой надежности ООО "Зетта Страхование жизни" обусловлен консервативной оценкой размерных характеристик и положения компании на рынке, достаточно высокой оценкой страхового бизнеса, умеренно сильными финансовыми результатами, высоким качеством активов и комфортной структурой баланса, а также высоким качеством управления и организации бизнес-процессов, поясняется там же.
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Консервативная оценка размерных характеристик компании обусловлена средними позициями страховщика на рынке, а также отрицательной динамикой собственных средств и страховых взносов в связи с приостановкой нового бизнеса на время проведения сделки по передаче контроля от Allianz Group компании "Интерхолдинг". За 2023 год компания собрала 8 миллиардов рублей страховых премий, что на 20,8% меньше, чем за 2022 год, и заняла 12 место по совокупным взносам среди страховщиков жизни, по данным Банка России, обращают внимание в "Эксперта РА".
"Собственные средства на 31.03.2024 составили 5,3 миллиарда рублей и сократились на 12,0% по сравнению со значением на 31.03.2023. Активы страховщика на 31.03.2024 составили 34 миллиарда рублей, страховые резервы – 27,8 миллиарда рублей, уставный капитал – 450 миллионов рублей. Согласно методологии агентства, компания относится к первому размерному классу", - говорится там же.
ООО "Зетта Страхование жизни" – страховщик жизни, реализующий программы ДМС и страхования жизни.