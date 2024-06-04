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"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Зетта Страхование жизни" - 04.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240604/reyting-848821145.html
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Зетта Страхование жизни"
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Зетта Страхование жизни" - 04.06.2024, ПРАЙМ
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Зетта Страхование жизни"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ООО "Зетта Страхование жизни" на уровне "ruAA-" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T20:29+0300
2024-06-04T20:29+0300
экономика
кредитный рейтинг
эксперт ра
зетта страхование жизни
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ООО "Зетта Страхование жизни" на уровне "ruAA-" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности ООО "Зетта Страхование жизни" на уровне "ruAA-", прогноз по рейтингу стабильный… Страховой портфель компании сконцентрирован на корпоративном ДМС (82,7% премий за 2023 год), что оказывает давление на рейтинговую оценку. При этом агентство отмечает высокую стабильность структуры страхового портфеля", - указывается в сообщении. Рейтинг финансовой надежности ООО "Зетта Страхование жизни" обусловлен консервативной оценкой размерных характеристик и положения компании на рынке, достаточно высокой оценкой страхового бизнеса, умеренно сильными финансовыми результатами, высоким качеством активов и комфортной структурой баланса, а также высоким качеством управления и организации бизнес-процессов, поясняется там же. Консервативная оценка размерных характеристик компании обусловлена средними позициями страховщика на рынке, а также отрицательной динамикой собственных средств и страховых взносов в связи с приостановкой нового бизнеса на время проведения сделки по передаче контроля от Allianz Group компании "Интерхолдинг". За 2023 год компания собрала 8 миллиардов рублей страховых премий, что на 20,8% меньше, чем за 2022 год, и заняла 12 место по совокупным взносам среди страховщиков жизни, по данным Банка России, обращают внимание в "Эксперта РА". "Собственные средства на 31.03.2024 составили 5,3 миллиарда рублей и сократились на 12,0% по сравнению со значением на 31.03.2023. Активы страховщика на 31.03.2024 составили 34 миллиарда рублей, страховые резервы – 27,8 миллиарда рублей, уставный капитал – 450 миллионов рублей. Согласно методологии агентства, компания относится к первому размерному классу", - говорится там же. ООО "Зетта Страхование жизни" – страховщик жизни, реализующий программы ДМС и страхования жизни.
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кредитный рейтинг, эксперт ра, зетта страхование жизни
Экономика, кредитный рейтинг, Эксперт РА, Зетта Страхование жизни
20:29 04.06.2024
 
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Зетта Страхование жизни"

"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Зетта Страхование жизни" на уровне "ruAA-"

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ООО "Зетта Страхование жизни" на уровне "ruAA-" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности ООО "Зетта Страхование жизни" на уровне "ruAA-", прогноз по рейтингу стабильный… Страховой портфель компании сконцентрирован на корпоративном ДМС (82,7% премий за 2023 год), что оказывает давление на рейтинговую оценку. При этом агентство отмечает высокую стабильность структуры страхового портфеля", - указывается в сообщении.
Рейтинг финансовой надежности ООО "Зетта Страхование жизни" обусловлен консервативной оценкой размерных характеристик и положения компании на рынке, достаточно высокой оценкой страхового бизнеса, умеренно сильными финансовыми результатами, высоким качеством активов и комфортной структурой баланса, а также высоким качеством управления и организации бизнес-процессов, поясняется там же.
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Консервативная оценка размерных характеристик компании обусловлена средними позициями страховщика на рынке, а также отрицательной динамикой собственных средств и страховых взносов в связи с приостановкой нового бизнеса на время проведения сделки по передаче контроля от Allianz Group компании "Интерхолдинг". За 2023 год компания собрала 8 миллиардов рублей страховых премий, что на 20,8% меньше, чем за 2022 год, и заняла 12 место по совокупным взносам среди страховщиков жизни, по данным Банка России, обращают внимание в "Эксперта РА".
"Собственные средства на 31.03.2024 составили 5,3 миллиарда рублей и сократились на 12,0% по сравнению со значением на 31.03.2023. Активы страховщика на 31.03.2024 составили 34 миллиарда рублей, страховые резервы – 27,8 миллиарда рублей, уставный капитал – 450 миллионов рублей. Согласно методологии агентства, компания относится к первому размерному классу", - говорится там же.
ООО "Зетта Страхование жизни" – страховщик жизни, реализующий программы ДМС и страхования жизни.
 
Экономикакредитный рейтингЭксперт РАЗетта Страхование жизни
 
 
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