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Названы лучшие седаны европейских марок российской сборки на "вторичке"

Названы лучшие седаны европейских марок российской сборки на "вторичке" - 04.06.2024, ПРАЙМ

Названы лучшие седаны европейских марок российской сборки на "вторичке"

На российском рынке автомобилей с пробегом представлено достаточно много седанов класса B и C от именитых европейских брендов. Как правило, это машины в... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T15:54+0300

2024-06-04T15:54+0300

2024-06-04T16:03+0300

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. На российском рынке автомобилей с пробегом представлено достаточно много седанов класса B и C от именитых европейских брендов. Как правило, это машины в возрасте от шести до десяти лет, проехавшие до 100 000 километров, стоимостью от одного до двух миллионов рублей. Эксперты журнала "За рулем" назвали среди них шесть лучших седанов собранных в России европейских марок, которые можно приобрести на вторичном рынке.В качестве одного из лучших предложений они отметили Ford Focus третьего поколения. Данная модель возрастом шесть-восемь лет с пробегом до 100 000 километров обойдется в 1,2-1,5 миллиона рублей. При этом рекомендуется покупать машину с двигателем Duratec объемом 1,6 литра и мощностью 105 или 125 лошадиных сил с механической коробкой передач, так как автомат может выйти из строя через 40-50 тысяч километров пробега.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕще одним вариантом "За рулем" считает Opel Astra J. По словам экспертов, турбомотор объемом 1,4 литра мощностью 140 л.с. обладает ресурсом в 300 000 километров. Но модель может испытывать проблемы с надежностью. Эксперты советуют приобретать машину с атмосферниками объемом 1,6 литра на 115 л.с. и 1,8 литра на 140 л.с.Третьим вариантом, по мнению "За рулем", является Peugeot 408. При этом нужно уделять внимание только машинам с атмосферником ЕС5 1.6 (115 л. с.) и дизелем DV6CM 1.5 (114 л. с.), так как они являются простыми в эксплуатации и надежными. Стоимость такого авто с пробегом до 100 000 километров на вторичном рынке составит 1-1,4 миллиона рублей, сообщает портал.Четвертым вариантом "За рулем" видит Renault Fluence, так как это простая модель без обилия электроники, которая выгодно отличается от всех вышеперечисленных по цене. Самые свежие версии доступны за 800 000 рублей, при этом авто с небольшим пробегом на рынке представлено очень мало. Пяты и шестым вариантом авторы материала считают Skoda Octavia третьего поколения и Volkswagen Jetta шестого поколения, стоимость которых начинается от 1,3 миллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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