https://1prime.ru/20240604/sholts-848803112.html

"Можно было всегда". Шольц сделал дерзкое заявление о России

"Можно было всегда". Шольц сделал дерзкое заявление о России - 04.06.2024, ПРАЙМ

"Можно было всегда". Шольц сделал дерзкое заявление о России

Вооруженные силы Украины, ударив по российской территории немецким оружием, не приведут к эскалации конфликта. Такое мнение выразил в интервью радиостанции... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T13:17+0300

2024-06-04T13:17+0300

2024-06-04T13:17+0300

спецоперация на украине

олаф шольц

россия

украина

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, ударив по российской территории немецким оружием, не приведут к эскалации конфликта. Такое мнение выразил в интервью радиостанции Antenne Bayern канцлер Германии Олаф Шольц.28 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Евросоюз снять запрет на применение ВСУ западного оружия для ударов по России. По его словам, Украина “имеет право на самооборону”. Однако ряд европейских стран, в том числе Германия и Италия, выступили против этой идеи.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram31 мая официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать оружие из ФРГ для ударов по российской территории. По его словам, так Германия не станет стороной конфликта.Шольц отметил, что использование немецкого вооружения для нанесения ударов по России не приведет к эскалации, так как речь идет о защите крупных городов, таких как Харьков."И я думаю, что все понимают, что это должно быть возможно. В любом случае, это всегда можно было сделать в соответствии с международным правом", - добавил канцлер ФРГ.

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украина

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олаф шольц, россия, украина