Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запад поздно спохватился. Украину не спасет даже новая тактика - 04.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240604/spetsoperatsiya-848793274.html
Запад поздно спохватился. Украину не спасет даже новая тактика
Запад поздно спохватился. Украину не спасет даже новая тактика - 04.06.2024, ПРАЙМ
Запад поздно спохватился. Украину не спасет даже новая тактика
Западные страны долго не поставляли Киеву необходимое оружие, а теперь разрешили использовать его для ударов по территории России. Однако такое решение является | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:32+0300
2024-06-04T10:32+0300
спецоперация на украине
россия
всу
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846524906_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f962ba9a3341a7e00861080ab9b86ac2.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Западные страны долго не поставляли Киеву необходимое оружие, а теперь разрешили использовать его для ударов по территории России. Однако такое решение является бестолковым, говорится в материале Al Jazeera.Как отмечает издание, многие опрошенные солдаты Вооруженных сил Украины считают, что Запад поздно разрешил наносить удары его вооружениями.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Сначала всегда идет “нет”: никаких танков, никаких ракет, никаких истребителей", - отметил один из собеседников. "Вашингтон и его союзники боятся разозлить Москву, ведь президент Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности применить ядерное оружие в случае, если Украина или Запад пересекут очередную "красную линию", - добавил он.Так, рассказал источник, последнее "да" Вашингтона, коснувшееся разрешения бить вглубь России, было похоже на "да, но...".Кроме того, по мнению украинского аналитика Игоря Тышкевича, разрешение Запада вряд ли изменит ситуацию.Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США. Так, группа конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала главу Минобороны США разрешить ВСУ бить по российской территории западным оружием. Кроме того, конгрессмен Майкл Маккол показал госсекретарю Энтони Блинкену карту территории России, на которой была обозначена зона, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS.31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240604/svo-848785411.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846524906_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c09a817fdbe996862717b61a64972684.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, всу, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, ЗАПАД
10:32 04.06.2024
 
Запад поздно спохватился. Украину не спасет даже новая тактика

Al Jazeera: удары западным оружием по России не спасут Украину от провала

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Западные страны долго не поставляли Киеву необходимое оружие, а теперь разрешили использовать его для ударов по территории России. Однако такое решение является бестолковым, говорится в материале Al Jazeera.
Как отмечает издание, многие опрошенные солдаты Вооруженных сил Украины считают, что Запад поздно разрешил наносить удары его вооружениями.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Сначала всегда идет “нет”: никаких танков, никаких ракет, никаких истребителей", - отметил один из собеседников.
"Вашингтон и его союзники боятся разозлить Москву, ведь президент Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности применить ядерное оружие в случае, если Украина или Запад пересекут очередную "красную линию", - добавил он.
Так, рассказал источник, последнее "да" Вашингтона, коснувшееся разрешения бить вглубь России, было похоже на "да, но...".
Кроме того, по мнению украинского аналитика Игоря Тышкевича, разрешение Запада вряд ли изменит ситуацию.
Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США. Так, группа конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала главу Минобороны США разрешить ВСУ бить по российской территории западным оружием. Кроме того, конгрессмен Майкл Маккол показал госсекретарю Энтони Блинкену карту территории России, на которой была обозначена зона, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS.
31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
Наземный робот "Лягушка" впервые уничтожил пулеметный расчет ВСУ
05:37
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВСУЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала