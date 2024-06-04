https://1prime.ru/20240604/spetsoperatsiya-848793274.html

Запад поздно спохватился. Украину не спасет даже новая тактика

Запад поздно спохватился. Украину не спасет даже новая тактика - 04.06.2024, ПРАЙМ

Запад поздно спохватился. Украину не спасет даже новая тактика

Западные страны долго не поставляли Киеву необходимое оружие, а теперь разрешили использовать его для ударов по территории России. Однако такое решение является | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T10:32+0300

2024-06-04T10:32+0300

2024-06-04T10:32+0300

спецоперация на украине

россия

всу

запад

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Западные страны долго не поставляли Киеву необходимое оружие, а теперь разрешили использовать его для ударов по территории России. Однако такое решение является бестолковым, говорится в материале Al Jazeera.Как отмечает издание, многие опрошенные солдаты Вооруженных сил Украины считают, что Запад поздно разрешил наносить удары его вооружениями.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Сначала всегда идет “нет”: никаких танков, никаких ракет, никаких истребителей", - отметил один из собеседников. "Вашингтон и его союзники боятся разозлить Москву, ведь президент Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности применить ядерное оружие в случае, если Украина или Запад пересекут очередную "красную линию", - добавил он.Так, рассказал источник, последнее "да" Вашингтона, коснувшееся разрешения бить вглубь России, было похоже на "да, но...".Кроме того, по мнению украинского аналитика Игоря Тышкевича, разрешение Запада вряд ли изменит ситуацию.Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США. Так, группа конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала главу Минобороны США разрешить ВСУ бить по российской территории западным оружием. Кроме того, конгрессмен Майкл Маккол показал госсекретарю Энтони Блинкену карту территории России, на которой была обозначена зона, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS.31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Полный текст читайте на ИноСМИ

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россия, всу, запад