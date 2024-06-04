https://1prime.ru/20240604/spisanie-848822489.html
Силуанов одобрил списание бюджетных кредитов регионов при одном условии
Силуанов одобрил списание бюджетных кредитов регионов при одном условии - 04.06.2024, ПРАЙМ
Силуанов одобрил списание бюджетных кредитов регионов при одном условии
Минфин России поддерживает предложение списать бюджетные кредиты регионам, если вложения будут направлены на новые инвестиционные инфраструктурные проекты в... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T21:47+0300
2024-06-04T21:47+0300
2024-06-04T21:47+0300
экономика
списание кредитов
туризм
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Минфин России поддерживает предложение списать бюджетные кредиты регионам, если вложения будут направлены на новые инвестиционные инфраструктурные проекты в сфере туризма, эта отрасль подходит для таких мер - например, создает новые рабочие места, заявил глава министерства Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. "В соответствии с посланием Федеральному собранию, Владимир Владимирович, вы дали поручение о том, чтобы кредиты, которые есть у субъектов и которые должны быть возвращены в федеральный бюджет, списать при направлении на новые инвестиционные инфраструктурные проекты. Поэтому туристическая инфраструктура, на наш взгляд, вполне подходит под это и создаст новые рабочие места, новые налоги. И это то, что нужно как раз для развития региона. То же самое по новым инфраструктурным бюджетным кредитам", - сказал Силуанов. Ранее Путин, выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, заявил, что российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам. При этом средства, которые регионы возвращают по кредитам в федеральный бюджет, должны быть направлены на выдачу новых инфраструктурных кредитов для субъектов. Глава государства поручил кабмину до 1 сентября представить предложения по определению особенностей списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам.
https://1prime.ru/20240604/minfin-848810263.html
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списание кредитов, туризм
Экономика, списание кредитов, Туризм
Силуанов одобрил списание бюджетных кредитов регионов при одном условии
Силуанов одобрил списание кредитов регионов, если вложения направят на туризм
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Минфин России поддерживает предложение списать бюджетные кредиты регионам, если вложения будут направлены на новые инвестиционные инфраструктурные проекты в сфере туризма, эта отрасль подходит для таких мер - например, создает новые рабочие места, заявил глава министерства Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
"В соответствии с посланием Федеральному собранию, Владимир Владимирович, вы дали поручение о том, чтобы кредиты, которые есть у субъектов и которые должны быть возвращены в федеральный бюджет, списать при направлении на новые инвестиционные инфраструктурные проекты. Поэтому туристическая инфраструктура, на наш взгляд, вполне подходит под это и создаст новые рабочие места, новые налоги. И это то, что нужно как раз для развития региона. То же самое по новым инфраструктурным бюджетным кредитам", - сказал Силуанов.
Ранее Путин, выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, заявил, что российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам. При этом средства, которые регионы возвращают по кредитам в федеральный бюджет, должны быть направлены на выдачу новых инфраструктурных кредитов для субъектов.
Глава государства поручил кабмину до 1 сентября представить предложения по определению особенностей списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам.
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