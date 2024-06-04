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Эскалация сродни Карибскому кризису: в Чехии осудили новую "стратегию" ВСУ
Эскалация сродни Карибскому кризису: в Чехии осудили новую "стратегию" ВСУ - 04.06.2024, ПРАЙМ
Эскалация сродни Карибскому кризису: в Чехии осудили новую "стратегию" ВСУ
Попытки ВСУ ударить по российским радарам приближают мир к рубежу между неядерной и ядерной эскалацией. Таким мнением с чешским изданием PL поделился военный... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T14:19+0300
2024-06-04T14:19+0300
2024-06-04T15:15+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Попытки ВСУ ударить по российским радарам приближают мир к рубежу между неядерной и ядерной эскалацией. Таким мнением с чешским изданием PL поделился военный историк Иржи Фидлер."Украинский удар по российскому радару — такое же приближение к разделительной линии между неядерной и ядерной эскалацией, как, например, Карибский кризис, особенно если подобная попытка повторится", — отметил он.По словам Фидлера, с момента вступления в ядерную эру особое внимание уделяется различию между неядерной и ядерной эскалацией, особенно в военных и дипломатических делах. Во время холодной войны несколько раз приближались к черте между ними, но так и не перешли.Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев еще в марте называл главной угрозой угрозу ядерного конфликта, которая в сто крат круче, чем во время Карибского кризиса. Он также призвал "недругов" не забывать, что у России есть специальный документ, в котором четко прописаны условия применения ядерного оружия.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, всу, удар, карибский кризис
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, удар, Карибский кризис
Эскалация сродни Карибскому кризису: в Чехии осудили новую "стратегию" ВСУ
Историк Фидлер: попытки ВСУ бить по российским радарам грозят ядерной эскалацией
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ.
Попытки ВСУ ударить по российским радарам приближают мир к рубежу между неядерной и ядерной эскалацией. Таким мнением с чешским изданием PL поделился
военный историк Иржи Фидлер.
"Украинский удар по российскому радару — такое же приближение к разделительной линии между неядерной и ядерной эскалацией, как, например, Карибский кризис, особенно если подобная попытка повторится", — отметил он.
По словам Фидлера, с момента вступления в ядерную эру особое внимание уделяется различию между неядерной и ядерной эскалацией, особенно в военных и дипломатических делах. Во время холодной войны несколько раз приближались к черте между ними, но так и не перешли.
Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев еще в марте называл главной угрозой угрозу ядерного конфликта, которая в сто крат круче, чем во время Карибского кризиса. Он также призвал "недругов" не забывать, что у России есть специальный документ, в котором четко прописаны условия применения ядерного оружия.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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