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Дипломат рассказал о 92 иностранных ДРГ на Украине - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Дипломат рассказал о 92 иностранных ДРГ на Украине
Дипломат рассказал о 92 иностранных ДРГ на Украине - 04.06.2024, ПРАЙМ
Дипломат рассказал о 92 иностранных ДРГ на Украине
На Украине действуют свыше 90 иностранных диверсионных групп, 14 из них - американские. Об этом рассказал в беседе с "Известиями" глава делегации Российской... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T06:35+0300
2024-06-04T06:49+0300
спецоперация на украине
украина
иностранные наемники
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. На Украине действуют свыше 90 иностранных диверсионных групп, 14 из них - американские. Об этом рассказал в беседе с "Известиями" глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене Константин Гаврилов. "По данным, которые мы имеем, их подтверждает Пентагон в своих открытых материалах, на Украине действуют 92 ДРГ, из них 14 американских, - сказал глава российской делегации. - То есть их генералы, их офицеры, которые как бы наемники и как бы инструкторы, фактически планируют террористические операции против нашей страны. Они не только обслуживают системы типа Storm Shadow, HIMARS, но и планируют операции". Украина, по словам дипломата, в связи с успехами российских войск отчаянно пытается "простимулировать" вербовку новых наемников. Он привел в пример испанскую фирму, которая вербует испаноговорящих в Латинской Америке и отправляет их воевать на Украину "без каких-либо знаний даже английского языка и особых умений в военном деле". Раньше, как отметил Гаврилов, обязательным условием для наемников было знание английского языка, теперь же этого не требуется. "Даже необязательно уметь стрелять. Главное, чтобы ты прошел пятидневные курсы, как говорят специалисты, и тебя отправляют. То есть сочетание авантюризма, желания побаловаться оружием", - подчеркнул дипломат. Конечно, на Украине, по словам Гаврилова, есть и наемники, имеющие боевой опыт. "Проблема очень сложная, но, как показывает практика, пошлют они наемников, не пошлют, их очень эффективно уничтожают, и это отбивает охоту дальше наращивать их число. В число пленных они тоже не попадают обычно. Их стараются эвакуировать, чтобы скрыть следы", - добавил дипломат. Потери личного состава среди наемников, как он подчеркнул, скрывают, чтобы не вызывать протестов в государствах Запада. "Показали бы, разрекламировали, тут бы такое поднялось. Так же как на Украине, тут прячут потери, чтобы не выплачивать компенсации. Так же наемников втихаря хоронят", - добавил Гаврилов. Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении наемников из Соединенных Штатов, Великобритании, Грузии и других стран. При этом оборонное ведомство регулярно информирует о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне ВСУ. Вместе с тем министерство неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным ведомства, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период были уничтожены 5 962 боевика.
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украина, иностранные наемники
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, иностранные наемники
06:35 04.06.2024 (обновлено: 06:49 04.06.2024)
 
Дипломат рассказал о 92 иностранных ДРГ на Украине

Гаврилов: на Украине действуют 92 иностранные ДРГ, 14 из них - американские

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. На Украине действуют свыше 90 иностранных диверсионных групп, 14 из них - американские. Об этом рассказал в беседе с "Известиями" глава делегации Российской Федерации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
"По данным, которые мы имеем, их подтверждает Пентагон в своих открытых материалах, на Украине действуют 92 ДРГ, из них 14 американских, - сказал глава российской делегации. - То есть их генералы, их офицеры, которые как бы наемники и как бы инструкторы, фактически планируют террористические операции против нашей страны. Они не только обслуживают системы типа Storm Shadow, HIMARS, но и планируют операции".
Украина, по словам дипломата, в связи с успехами российских войск отчаянно пытается "простимулировать" вербовку новых наемников. Он привел в пример испанскую фирму, которая вербует испаноговорящих в Латинской Америке и отправляет их воевать на Украину "без каких-либо знаний даже английского языка и особых умений в военном деле".
Раньше, как отметил Гаврилов, обязательным условием для наемников было знание английского языка, теперь же этого не требуется. "Даже необязательно уметь стрелять. Главное, чтобы ты прошел пятидневные курсы, как говорят специалисты, и тебя отправляют. То есть сочетание авантюризма, желания побаловаться оружием", - подчеркнул дипломат.
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Конечно, на Украине, по словам Гаврилова, есть и наемники, имеющие боевой опыт. "Проблема очень сложная, но, как показывает практика, пошлют они наемников, не пошлют, их очень эффективно уничтожают, и это отбивает охоту дальше наращивать их число. В число пленных они тоже не попадают обычно. Их стараются эвакуировать, чтобы скрыть следы", - добавил дипломат.
Потери личного состава среди наемников, как он подчеркнул, скрывают, чтобы не вызывать протестов в государствах Запада. "Показали бы, разрекламировали, тут бы такое поднялось. Так же как на Украине, тут прячут потери, чтобы не выплачивать компенсации. Так же наемников втихаря хоронят", - добавил Гаврилов.
Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении наемников из Соединенных Штатов, Великобритании, Грузии и других стран. При этом оборонное ведомство регулярно информирует о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне ВСУ. Вместе с тем министерство неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным ведомства, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период были уничтожены 5 962 боевика.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАиностранные наемники
 
 
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