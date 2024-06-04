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"Полное истребление". Кадры из Днепропетровска вызвали ужас во Франции
"Полное истребление". Кадры из Днепропетровска вызвали ужас во Франции - 04.06.2024, ПРАЙМ
"Полное истребление". Кадры из Днепропетровска вызвали ужас во Франции
Запад должен прекратить поддержку Украины и призвать к немедленному миру, заявил в публикации в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T08:46+0300
2024-06-04T08:46+0300
2024-06-04T10:00+0300
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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Запад должен прекратить поддержку Украины и призвать к немедленному миру, заявил в публикации в соцсети Х лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Французский политик прокомментировал опубликованное в соцсетях видео из Днепропетровска, на котором двое работников ТЦК задерживают на улице мужчину, невзирая на противодействие местных жителей.Позднее на другом видео c того же места мужчина, которого пытались задержать, сбежал от сотрудников ТЦК. В воскресенье Днепропетровский областной ТЦК разместил на своей странице в соцсети заявление, что показанный на видео гражданин следовал к месту прохождения военной службы и попытался в пути совершить побег."Украина: ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в (городе — прим. ред.) Днепре <...>, - написал лидер партии "Патриоты". - Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину <…>, приведет к полному истреблению украинского народа!"При этом Филиппо призвал западные страны срочно прекратить поставлять Украине какую-либо помощь."Мир (на Украине — прим. ред.) прямо сейчас!" — написал политик.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно новым нормам, все военнообязанные должны в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация, ФРАНЦИЯ
"Полное истребление". Кадры из Днепропетровска вызвали ужас во Франции
Политик Филиппо: Запад должен прекратить поддержку Украины и призвать ее к миру
МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ.
Запад должен прекратить поддержку Украины и призвать к немедленному миру, заявил в публикации в соцсети Х
лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Французский политик прокомментировал опубликованное в соцсетях видео из Днепропетровска, на котором двое работников ТЦК задерживают на улице мужчину, невзирая на противодействие местных жителей.
Позднее на другом видео c того же места мужчина, которого пытались задержать, сбежал от сотрудников ТЦК. В воскресенье Днепропетровский областной ТЦК разместил на своей странице в соцсети заявление, что показанный на видео гражданин следовал к месту прохождения военной службы и попытался в пути совершить побег.
"Украина: ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в (городе — прим. ред.) Днепре <...>, - написал лидер партии "Патриоты". - Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину <…>, приведет к полному истреблению украинского народа!"
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При этом Филиппо призвал западные страны срочно прекратить поставлять Украине какую-либо помощь.
"Мир (на Украине — прим. ред.) прямо сейчас!" — написал политик.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно новым нормам, все военнообязанные должны в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате.