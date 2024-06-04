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Шанс унизить. В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине

Шанс унизить. В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине - 04.06.2024, ПРАЙМ

Шанс унизить. В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине

Президент РФ Владимир Путин может ответить военным ударом на решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке инструкторов на Украину, заявил в... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T09:17+0300

2024-06-04T09:17+0300

2024-06-04T10:04+0300

спецоперация на украине

эммануэль макрон

владимир путин

украина

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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин может ответить военным ударом на решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке инструкторов на Украину, заявил в материале для Washington Post колумнист издания Ли Хокстадер.Он предупреждает: "Что, если Путин распознает блеф Макрона? <...> Путин может усмотреть в ударе по французским военным (на Украине — прим. ред.) <...> шанс унизить Макрона, который стал одним из самых агрессивных противников России среди западных лидеров".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак считает колумнист, решение Макрона несет слишком высокие риски как во Франции, так и в целом на Западе. По его мнению, французское общественное мнение абсолютно не готово встречать гробы с телами погибших на Украине французов. При этом Хокстадер выразил сомнение, что в случае гибели французских инструкторов союзники Парижа по Североатлантическому альянсу отважатся вступить с Москвой в прямое противостояние.По ранее опубликованной информации Le Monde, французский лидер намерен создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на помощь Киеву. Как считают в газете, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней". О создании этой коалиции может быть объявлено во время визита Владимира Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.

https://1prime.ru/20240531/makron-848717336.html

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эммануэль макрон, владимир путин, украина