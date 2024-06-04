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Шанс унизить. В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Шанс унизить. В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине
Шанс унизить. В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине - 04.06.2024, ПРАЙМ
Шанс унизить. В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине
Президент РФ Владимир Путин может ответить военным ударом на решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке инструкторов на Украину, заявил в... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T09:17+0300
2024-06-04T10:04+0300
спецоперация на украине
эммануэль макрон
владимир путин
украина
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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин может ответить военным ударом на решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке инструкторов на Украину, заявил в материале для Washington Post колумнист издания Ли Хокстадер.Он предупреждает: "Что, если Путин распознает блеф Макрона? &lt;...&gt; Путин может усмотреть в ударе по французским военным (на Украине — прим. ред.) &lt;...&gt; шанс унизить Макрона, который стал одним из самых агрессивных противников России среди западных лидеров".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак считает колумнист, решение Макрона несет слишком высокие риски как во Франции, так и в целом на Западе. По его мнению, французское общественное мнение абсолютно не готово встречать гробы с телами погибших на Украине французов. При этом Хокстадер выразил сомнение, что в случае гибели французских инструкторов союзники Парижа по Североатлантическому альянсу отважатся вступить с Москвой в прямое противостояние.По ранее опубликованной информации Le Monde, французский лидер намерен создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на помощь Киеву. Как считают в газете, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней". О создании этой коалиции может быть объявлено во время визита Владимира Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.
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эммануэль макрон, владимир путин, украина
Спецоперация на Украине, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, УКРАИНА
09:17 04.06.2024 (обновлено: 10:04 04.06.2024)
 
Шанс унизить. В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине

WP: Путин может ответить Макрону ударом по французским военным на Украине

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин может ответить военным ударом на решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке инструкторов на Украину, заявил в материале для Washington Post колумнист издания Ли Хокстадер.
Он предупреждает: "Что, если Путин распознает блеф Макрона? <...> Путин может усмотреть в ударе по французским военным (на Украине — прим. ред.) <...> шанс унизить Макрона, который стал одним из самых агрессивных противников России среди западных лидеров".
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Как считает колумнист, решение Макрона несет слишком высокие риски как во Франции, так и в целом на Западе. По его мнению, французское общественное мнение абсолютно не готово встречать гробы с телами погибших на Украине французов. При этом Хокстадер выразил сомнение, что в случае гибели французских инструкторов союзники Парижа по Североатлантическому альянсу отважатся вступить с Москвой в прямое противостояние.
По ранее опубликованной информации Le Monde, французский лидер намерен создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на помощь Киеву. Как считают в газете, это может быть "вопросом нескольких недель или даже дней". О создании этой коалиции может быть объявлено во время визита Владимира Зеленского во Францию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.
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Спецоперация на УкраинеЭммануэль МакронВладимир ПутинУКРАИНА
 
 
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