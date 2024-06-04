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"Финальная фаза". На Западе добавили Украине "оптимизма"

"Финальная фаза". На Западе добавили Украине "оптимизма" - 04.06.2024, ПРАЙМ

"Финальная фаза". На Западе добавили Украине "оптимизма"

Конфликт на Украине близится к завершению. Такое мнение в беседе YouTube-каналу Dialogue Works высказал профессор университета Корка Джеффри Робертс. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T12:48+0300

2024-06-04T12:48+0300

2024-06-04T12:49+0300

спецоперация на украине

сша

конфликт

украина

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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Конфликт на Украине близится к завершению. Такое мнение в беседе YouTube-каналу Dialogue Works высказал профессор университета Корка Джеффри Робертс."Я думаю, что конфликт (на Украине – прим. ред.), вероятно, находится в финальной фазе", — сказал профессор.По его мнению, украинские войска не имеют ни одного шанса на победу и смогут еще какое-то время продержаться лишь благодаря поддержке Запада. При этом Робертс выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины продолжат нести существенные потери и отступать по всей линии соприкосновения, и что наилучшим вариантом окончания конфликта были бы переговоры.Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что только в мае нынешнего года ВСУ потеряли свыше 35 тысяч человек личного состава и более 2,7 тысячи единиц вооружения. Министр почеркнул, что Запад, поставляя Украине вооружение и боеприпасы, снабжая ее войска разведданными и обучая украинских солдат, тем самым повышают эскалацию и затягивают конфликт.

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сша, конфликт, украина