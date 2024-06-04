Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Финальная фаза". На Западе добавили Украине "оптимизма" - 04.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240604/svo-848801597.html
"Финальная фаза". На Западе добавили Украине "оптимизма"
"Финальная фаза". На Западе добавили Украине "оптимизма" - 04.06.2024, ПРАЙМ
"Финальная фаза". На Западе добавили Украине "оптимизма"
Конфликт на Украине близится к завершению. Такое мнение в беседе YouTube-каналу Dialogue Works высказал профессор университета Корка Джеффри Робертс. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:48+0300
2024-06-04T12:49+0300
спецоперация на украине
сша
конфликт
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Конфликт на Украине близится к завершению. Такое мнение в беседе YouTube-каналу Dialogue Works высказал профессор университета Корка Джеффри Робертс."Я думаю, что конфликт (на Украине – прим. ред.), вероятно, находится в финальной фазе", — сказал профессор.По его мнению, украинские войска не имеют ни одного шанса на победу и смогут еще какое-то время продержаться лишь благодаря поддержке Запада. При этом Робертс выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины продолжат нести существенные потери и отступать по всей линии соприкосновения, и что наилучшим вариантом окончания конфликта были бы переговоры.Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что только в мае нынешнего года ВСУ потеряли свыше 35 тысяч человек личного состава и более 2,7 тысячи единиц вооружения. Министр почеркнул, что Запад, поставляя Украине вооружение и боеприпасы, снабжая ее войска разведданными и обучая украинских солдат, тем самым повышают эскалацию и затягивают конфликт.
https://1prime.ru/20240601/ukraina-848731093.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, конфликт, украина
Спецоперация на Украине, США, конфликт, УКРАИНА
12:48 04.06.2024 (обновлено: 12:49 04.06.2024)
 
"Финальная фаза". На Западе добавили Украине "оптимизма"

Профессор Робертс: конфликт на Украине находится в финальной фазе

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Конфликт на Украине близится к завершению. Такое мнение в беседе YouTube-каналу Dialogue Works высказал профессор университета Корка Джеффри Робертс.
"Я думаю, что конфликт (на Украине – прим. ред.), вероятно, находится в финальной фазе", — сказал профессор.
По его мнению, украинские войска не имеют ни одного шанса на победу и смогут еще какое-то время продержаться лишь благодаря поддержке Запада. При этом Робертс выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины продолжат нести существенные потери и отступать по всей линии соприкосновения, и что наилучшим вариантом окончания конфликта были бы переговоры.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что только в мае нынешнего года ВСУ потеряли свыше 35 тысяч человек личного состава и более 2,7 тысячи единиц вооружения. Министр почеркнул, что Запад, поставляя Украине вооружение и боеприпасы, снабжая ее войска разведданными и обучая украинских солдат, тем самым повышают эскалацию и затягивают конфликт.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
В Британии предложили неожиданный план из-за Украины
1 июня, 11:24
 
Спецоперация на УкраинеСШАконфликтУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала