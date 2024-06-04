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Кто побеждает: Трамп неожиданно высказался о Путине
Кто побеждает: Трамп неожиданно высказался о Путине - 04.06.2024, ПРАЙМ
Кто побеждает: Трамп неожиданно высказался о Путине
Президент России Владимир Путин побеждает в конфликте на Украине, а Запад оказался в слабом положении. Об этом в беседе с телеканалом Fox News рассказал... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T16:23+0300
2024-06-04T16:23+0300
2024-06-04T16:23+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин побеждает в конфликте на Украине, а Запад оказался в слабом положении. Об этом в беседе с телеканалом Fox News рассказал экс-президент США Дональд Трамп.По его словам, западные страны находятся в слабой позиции, потому что Путин выигрывает. Трамп отметил, что западные СМИ на фоне провального контрнаступления не говорят о победе Украины. Американский политик также рассказал FN о своей беседе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."Но я спросил, кто побеждает. Орбан сказал, что русские. Они воюющая нация, они сражались с Наполеоном, они сражались с Гитлером", - сказал Трамп.
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Спецоперация на Украине, Владимир Путин, РОССИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Виктор Орбан
Кто побеждает: Трамп неожиданно высказался о Путине
Трамп заявил, что Путин выигрывает конфликт на Украине
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин побеждает в конфликте на Украине, а Запад оказался в слабом положении. Об этом в беседе с телеканалом Fox News
рассказал экс-президент США Дональд Трамп.
По его словам, западные страны находятся в слабой позиции, потому что Путин выигрывает. Трамп отметил, что западные СМИ на фоне провального контрнаступления не говорят о победе Украины.
Американский политик также рассказал FN о своей беседе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Но я спросил, кто побеждает. Орбан сказал, что русские. Они воюющая нация, они сражались с Наполеоном, они сражались с Гитлером", - сказал Трамп.
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