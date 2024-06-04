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На две части. На Украине забили тревогу из-за угрозы ключевым городам
На две части. На Украине забили тревогу из-за угрозы ключевым городам - 04.06.2024, ПРАЙМ
На две части. На Украине забили тревогу из-за угрозы ключевым городам
Украина столкнется с большими проблемами, если перед саммитом в Швейцарии потеряет Часов Яр и Волчанск. Такое мнение выразил отставной полковник СБУ Олег... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T11:44+0300
2024-06-04T11:44+0300
2024-06-04T11:44+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Украина столкнется с большими проблемами, если перед саммитом в Швейцарии потеряет Часов Яр и Волчанск. Такое мнение выразил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka."У нас (Украины. — Прим. ред.) есть два участка, которые ни в коем случае сдавать нельзя, — это Часов Яр и Волчанск. <...> Это (сдача Часова Яра и Волчанска. — Прим. ред.) уже будет большая проблема", - сказал он.Эксперт пояснил, что российские войска, взяв Волчанск, выйдут в тыл купянской группировке ВСУ и отрежут силы в Харьковской области, а взятие Часова Яра разделит украинскую группировку на Донбассе на две части.Кроме того, отметил Стариков, новые потери в преддверии саммита по Украине несут и политические риски."Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
https://1prime.ru/20240604/sammit-848787048.html
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
На две части. На Украине забили тревогу из-за угрозы ключевым городам
Стариков: сдача Часова Яра и Волчанска приведет к большим проблемам для ВСУ
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Украина столкнется с большими проблемами, если перед саммитом в Швейцарии потеряет Часов Яр и Волчанск. Такое мнение выразил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.
"У нас (Украины. — Прим. ред.) есть два участка, которые ни в коем случае сдавать нельзя, — это Часов Яр и Волчанск. <...> Это (сдача Часова Яра и Волчанска. — Прим. ред.) уже будет большая проблема", - сказал он.
Эксперт пояснил, что российские войска, взяв Волчанск, выйдут в тыл купянской группировке ВСУ и отрежут силы в Харьковской области, а взятие Часова Яра разделит украинскую группировку на Донбассе на две части.
Кроме того, отметил Стариков, новые потери в преддверии саммита по Украине несут и политические риски.
"Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.
Конференция по Украине не должна стать антироссийской, заявили в Швейцарии