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"У них два сценария". Раскрыт план войны США с Россией
"У них два сценария". Раскрыт план войны США с Россией - 04.06.2024, ПРАЙМ
"У них два сценария". Раскрыт план войны США с Россией
США в вопросе Украины изучают два сценария, рассказал в эфире YouTube-канала Duran британский эксперт Александ Меркурис. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T17:41+0300
2024-06-04T17:41+0300
2024-06-04T17:41+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. США в вопросе Украины изучают два сценария, рассказал в эфире YouTube-канала Duran британский эксперт Александ Меркурис.По его словам, в США существует два подхода к украинскому кризису. Согласно первому сценарию, отметил Меркурис, Запад намерен устроить эскалацию конфликта и надеяться на то, что ВСУ победят."Существуют также сторонники другого варианта, которые говорят: "Послушайте, у нас есть эта проблема с Украиной. Мы, конечно, не можем ее просто так бросить, но нам надо быть честными с ними и сказать, что больше мы ничем помочь не сможем. Зато смогут европейцы. Пусть они занимаются Украиной, а мы сосредоточимся на Китае", - добавил Меркурис.По мнению эксперта, Вашингтон готовится вступить в серьезное противостояние с Пекином, поэтому первый вариант маловероятен. Как отметил меркурис, США попытаются спровоцировать соперника с помощью Тайваня.
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сша, нато, украина
Спецоперация на Украине, США, НАТО, УКРАИНА
"У них два сценария". Раскрыт план войны США с Россией
Эксперт Меркурис: США рассматривают два сценария развития конфликта на Украине
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ.
США в вопросе Украины изучают два сценария, рассказал в эфире YouTube-канала Duran
британский эксперт Александ Меркурис.
По его словам, в США существует два подхода к украинскому кризису. Согласно первому сценарию, отметил Меркурис, Запад намерен устроить эскалацию конфликта и надеяться на то, что ВСУ победят.
"Существуют также сторонники другого варианта, которые говорят: "Послушайте, у нас есть эта проблема с Украиной. Мы, конечно, не можем ее просто так бросить, но нам надо быть честными с ними и сказать, что больше мы ничем помочь не сможем. Зато смогут европейцы. Пусть они занимаются Украиной, а мы сосредоточимся на Китае", - добавил Меркурис.
По мнению эксперта, Вашингтон готовится вступить в серьезное противостояние с Пекином, поэтому первый вариант маловероятен. Как отметил меркурис, США попытаются спровоцировать соперника с помощью Тайваня.
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