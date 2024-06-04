https://1prime.ru/20240604/ukraina-848815750.html

"У них два сценария". Раскрыт план войны США с Россией

"У них два сценария". Раскрыт план войны США с Россией - 04.06.2024, ПРАЙМ

"У них два сценария". Раскрыт план войны США с Россией

США в вопросе Украины изучают два сценария, рассказал в эфире YouTube-канала Duran британский эксперт Александ Меркурис. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T17:41+0300

2024-06-04T17:41+0300

2024-06-04T17:41+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. США в вопросе Украины изучают два сценария, рассказал в эфире YouTube-канала Duran британский эксперт Александ Меркурис.По его словам, в США существует два подхода к украинскому кризису. Согласно первому сценарию, отметил Меркурис, Запад намерен устроить эскалацию конфликта и надеяться на то, что ВСУ победят."Существуют также сторонники другого варианта, которые говорят: "Послушайте, у нас есть эта проблема с Украиной. Мы, конечно, не можем ее просто так бросить, но нам надо быть честными с ними и сказать, что больше мы ничем помочь не сможем. Зато смогут европейцы. Пусть они занимаются Украиной, а мы сосредоточимся на Китае", - добавил Меркурис.По мнению эксперта, Вашингтон готовится вступить в серьезное противостояние с Пекином, поэтому первый вариант маловероятен. Как отметил меркурис, США попытаются спровоцировать соперника с помощью Тайваня.

https://1prime.ru/20240604/pobeda-848806347.html

сша

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сша, нато, украина