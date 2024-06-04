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СМИ раскрыли тайные уступки Байдена по строительству "Северного потока-2"

СМИ раскрыли тайные уступки Байдена по строительству "Северного потока-2" - 04.06.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли тайные уступки Байдена по строительству "Северного потока-2"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал серьезные уступки Германии в отношении строительства газопровода "Северный поток-2", передает издание Süddeutsche | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T15:37+0300

2024-06-04T15:37+0300

2024-06-04T15:41+0300

энергетика

россия

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джо байден

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал серьезные уступки Германии в отношении строительства газопровода "Северный поток-2", передает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на секретные документы, которые оказались в его распоряжении.Согласно газете, бывший глава Белого дома Дональд Трамп выступал решительно против строительства газопровода и ввел против него санкции.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Именно при Байдене начинаются изменения. <…> Санкции сняты, а Nord Stream 2 AG (оператор газопровода "Северный поток — 2". — Прим. ред.) избегает наказания", — говорится в публикации.По документам, Ангела Меркель и Олаф Шольц активно поддерживали строительство газопровода и лоббировали интересы "Газпрома". Известно, что Меркель не видела угрозы в "Северном потоке-2" и признавала энергетическую зависимость Германии от России, сказано в материале.В конце февраля 2022 года Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2", и несмотря на завершение строительства газопровода в сентябре 2021 года, он до сих пор не был запущен. Газопровод, строительство которого началось в 2018 году, состоит из двух труб протяженностью 1,2 тысячи километров каждая и проходит по дну Балтийского моря от порта Усть-Луга до Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составляла бы 55 миллиардов кубометров газа в год.

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россия, сша, джо байден