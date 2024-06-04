https://1prime.ru/20240604/vmeshatelstvo-848809272.html
Байден обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы
Байден обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы - 04.06.2024, ПРАЙМ
Байден обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы
Китай вмешивается в американские выборы, заявил президент США Джо Байден. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T15:59+0300
2024-06-04T15:59+0300
2024-06-04T15:59+0300
политика
китай
сша
джо байден
вмешательство
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668822_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_d7080d6f5bf19e002aa2b1a91d09ca5a.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июн — ПРАЙМ. Китай вмешивается в американские выборы, заявил президент США Джо Байден."Есть, есть, есть доказательство того, что вмешательство происходит", — сообщил Байден в интервью изданию Time. Деталей американский лидер указывать не стал, сославшись на "точку зрения разведки".По его мнению, Китай поддерживает бывшего президента США и кандидата на пост главы страны Дональда Трампа, так как его поддерживают "все плохие парни".Более того, президент США назвал китайцев ксенофобами, так как большая их часть старше европейского населения. Байден также сомневается в том, что китайская экономика растет.Согласно словам американского президента, он старается сохранить "свою демократию", обезопасив ее от Трампа.В этом году в Соединенных Штатах Америки пройдут юбилейные, 60-е по счету выборы главы государства. Предположительно, 5 ноября за голоса американцев будут бороться нынешний президент, демократ Джо Байден, и республиканец Дональд Трамп. Официальное выдвижение кандидатов произойдет летом.
https://1prime.ru/20240604/bayden-848808421.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668822_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_2340365def27ca6880d3fa8a8f58f344.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, джо байден, вмешательство, выборы в сша
Политика, КИТАЙ, США, Джо Байден, вмешательство, выборы в США
Байден обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы
Байден заявил, что Китай вмешивается в американские выборы
ВАШИНГТОН, 4 июн — ПРАЙМ. Китай вмешивается в американские выборы, заявил президент США Джо Байден.
"Есть, есть, есть доказательство того, что вмешательство происходит", — сообщил Байден в интервью изданию Time.
Деталей американский лидер указывать не стал, сославшись на "точку зрения разведки".
По его мнению, Китай поддерживает бывшего президента США и кандидата на пост главы страны Дональда Трампа, так как его поддерживают "все плохие парни".
Более того, президент США назвал китайцев ксенофобами, так как большая их часть старше европейского населения. Байден также сомневается в том, что китайская экономика растет.
Согласно словам американского президента, он старается сохранить "свою демократию", обезопасив ее от Трампа.
В этом году в Соединенных Штатах Америки пройдут юбилейные, 60-е по счету выборы главы государства. Предположительно, 5 ноября за голоса американцев будут бороться нынешний президент, демократ Джо Байден, и республиканец Дональд Трамп. Официальное выдвижение кандидатов произойдет летом.
Байден допустил, что Украину не возьмут в НАТО