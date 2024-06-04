https://1prime.ru/20240604/vmeshatelstvo-848809272.html

Байден обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы

Байден обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы - 04.06.2024, ПРАЙМ

Байден обвинил Китай во вмешательстве в американские выборы

Китай вмешивается в американские выборы, заявил президент США Джо Байден. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T15:59+0300

2024-06-04T15:59+0300

2024-06-04T15:59+0300

политика

китай

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джо байден

вмешательство

выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 4 июн — ПРАЙМ. Китай вмешивается в американские выборы, заявил президент США Джо Байден."Есть, есть, есть доказательство того, что вмешательство происходит", — сообщил Байден в интервью изданию Time. Деталей американский лидер указывать не стал, сославшись на "точку зрения разведки".По его мнению, Китай поддерживает бывшего президента США и кандидата на пост главы страны Дональда Трампа, так как его поддерживают "все плохие парни".Более того, президент США назвал китайцев ксенофобами, так как большая их часть старше европейского населения. Байден также сомневается в том, что китайская экономика растет.Согласно словам американского президента, он старается сохранить "свою демократию", обезопасив ее от Трампа.В этом году в Соединенных Штатах Америки пройдут юбилейные, 60-е по счету выборы главы государства. Предположительно, 5 ноября за голоса американцев будут бороться нынешний президент, демократ Джо Байден, и республиканец Дональд Трамп. Официальное выдвижение кандидатов произойдет летом.

https://1prime.ru/20240604/bayden-848808421.html

китай

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китай, сша, джо байден, вмешательство, выборы в сша