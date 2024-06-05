Цены на нефть все хуже. Но рубль держится - 05.06.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть все хуже. Но рубль держится
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T09:08+0300
2024-06-05T09:08+0300
2024-06-05T09:08+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
нефть
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня с утра прибавляют порядка 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 77,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию индексов деловой активности в сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения в секторе на фоне высоких ставок в развитых экономиках, а также статистику по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Из внутрироссийских событий отметим выход данных по розничным продажам и уровню безработицы.По итогам вторника индекс Мосбиржи прибавил 1,5%, закончив сессию в районе 3 187 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания покупок в российских акциях, в результате чего наш рынок попытается продолжить волну коррекционного роста. Однако в ходе сессии продажи могут вновь возобладать, что приведет к переходу индекса Мосбиржи к снижению и компенсации части вчерашнего подъема. Отметим, что рынок перешел в коридор 3 000 – 3 270 пунктов, в котором торговался с августа прошлого года по март текущего. В базовом сценарии ожидаем перехода индекса Мосбиржи в консолидацию в этом коридоре и тестирование его нижней границы. В случае же пробоя поддержки на уровне 3 000 пунктов, целью снижения может стать отметка 2 770 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и юань подтягиваются на 0,1%, торгуясь в районе 88,9 и 12,25 рубля соответственно, евро прибавляет 0,2%, поднявшись до 96,8 рубля. Отметим, что, несмотря на ухудшение ситуации в ценах на нефть и снижение поддержки со стороны экспортеров, рублю удается удерживать позиции у локальных максимумов, что может быть связанно с ограниченным спросом на иностранные валюты со стороны импортеров. В сложившейся ситуации видим возможности для удержания парой доллар/рубль позиций в верхней половине диапазона 85 – 90 рублей, но при этом видим и риски, которые могут привести к подъему американской валюты выше 90 рублей.
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня с утра прибавляют порядка 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 77,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию индексов деловой активности в сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения в секторе на фоне высоких ставок в развитых экономиках, а также статистику по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Из внутрироссийских событий отметим выход данных по розничным продажам и уровню безработицы.
По итогам вторника индекс Мосбиржи прибавил 1,5%, закончив сессию в районе 3 187 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания покупок в российских акциях, в результате чего наш рынок попытается продолжить волну коррекционного роста. Однако в ходе сессии продажи могут вновь возобладать, что приведет к переходу индекса Мосбиржи к снижению и компенсации части вчерашнего подъема. Отметим, что рынок перешел в коридор 3 000 – 3 270 пунктов, в котором торговался с августа прошлого года по март текущего. В базовом сценарии ожидаем перехода индекса Мосбиржи в консолидацию в этом коридоре и тестирование его нижней границы. В случае же пробоя поддержки на уровне 3 000 пунктов, целью снижения может стать отметка 2 770 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и юань подтягиваются на 0,1%, торгуясь в районе 88,9 и 12,25 рубля соответственно, евро прибавляет 0,2%, поднявшись до 96,8 рубля. Отметим, что, несмотря на ухудшение ситуации в ценах на нефть и снижение поддержки со стороны экспортеров, рублю удается удерживать позиции у локальных максимумов, что может быть связанно с ограниченным спросом на иностранные валюты со стороны импортеров. В сложившейся ситуации видим возможности для удержания парой доллар/рубль позиций в верхней половине диапазона 85 – 90 рублей, но при этом видим и риски, которые могут привести к подъему американской валюты выше 90 рублей.
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