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Автомобили Aurus Senat, Komendant и Arsenal выставлены на ПМЭФ - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Автомобили Aurus Senat, Komendant и Arsenal выставлены на ПМЭФ
Автомобили Aurus Senat, Komendant и Arsenal выставлены на ПМЭФ - 05.06.2024, ПРАЙМ
Автомобили Aurus Senat, Komendant и Arsenal выставлены на ПМЭФ
Автомобили Aurus Senat, Komendant и Arsenal, которые накануне были скрыты от глаз посетителей Петербургского международного экономического форума защитными... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T09:39+0300
2024-06-05T09:39+0300
aurus
авто
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Автомобили Aurus Senat, Komendant и Arsenal, которые накануне были скрыты от глаз посетителей Петербургского международного экономического форума защитными чехлами, сегодня могут увидеть гости ПМЭФ. В одном из павильонов "Экспофорума", где проходит ПМЭФ, расположился стенд российского бренда Aurus. Здесь представлено несколько машин, в том числе автомобиль с водородным топливным элементом, который выполнен в синем цвете, а также новый мотоцикл Aurus. Еще три автомобиля этой марки расположены в другой части выставочного центра под открытым небом, накануне они были накрыты защитными чехлами. Это Aurus Senat в золотом цвете, Aurus Komendant медного цвета и классический черный Aurus Arsenal. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус". ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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aurus, авто, пмэф-2024
Aurus, Авто, ПМЭФ-2024
09:39 05.06.2024
 
Автомобили Aurus Senat, Komendant и Arsenal выставлены на ПМЭФ

Гости ПМЭФ смогут увидеть автомобили Aurus Senat, Komendant и Arsenal

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus Senat - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Автомобили Aurus Senat, Komendant и Arsenal, которые накануне были скрыты от глаз посетителей Петербургского международного экономического форума защитными чехлами, сегодня могут увидеть гости ПМЭФ.
В одном из павильонов "Экспофорума", где проходит ПМЭФ, расположился стенд российского бренда Aurus. Здесь представлено несколько машин, в том числе автомобиль с водородным топливным элементом, который выполнен в синем цвете, а также новый мотоцикл Aurus.
Еще три автомобиля этой марки расположены в другой части выставочного центра под открытым небом, накануне они были накрыты защитными чехлами. Это Aurus Senat в золотом цвете, Aurus Komendant медного цвета и классический черный Aurus Arsenal.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус".
ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Рельсы - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
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AurusАвтоПМЭФ-2024
 
 
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