https://1prime.ru/20240605/avto-848837740.html
Стало известно, какие автомобили россияне чаще заказывают из-за границы
Стало известно, какие автомобили россияне чаще заказывают из-за границы - 05.06.2024, ПРАЙМ
Стало известно, какие автомобили россияне чаще заказывают из-за границы
В 2024 году в России самыми популярными иномарками стали Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Toyota Corolla, которые составляют около 60% всех заказов, пишет... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:11+0300
2024-06-05T11:11+0300
2024-06-05T11:11+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82640/79/826407994_0:125:2890:1751_1920x0_80_0_0_32f3eb0e620be1a4a2d2309af70ec10a.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. В 2024 году в России самыми популярными иномарками стали Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Toyota Corolla, которые составляют около 60% всех заказов, пишет "Газета.ru" со ссылкой на данные CDEK.Shopping.В топ-10 также вошли Volkswagen Lavida, Volkswagen Teramont X, BMW X5, Lixiang L6, Zeekr 001, Lixiang L7 и BMW X3. Более 80 процентов покупателей интересовались максимальными комплектациями, что привело к среднему чеку на иностранный автомобиль в размере 6,1 миллиона рублей.Самым востребованным были автомобили из Германии (42 процента заказов), Японии (33 процента) и Китая (16 процентов). Лидирующими городами по количеству заказов стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. Наблюдается также рост интереса к премиальным брендам, таким как Lamborghini и Rolls-Royce.Аналитики отмечают, что предпочтения российских потребителей во многом совпадают с мировыми тенденциями, и они готовы платить за эксклюзивные модели высокую цену, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240604/avto-848815259.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82640/79/826407994_195:0:2696:1876_1920x0_80_0_0_4f0bf384348368f7355631103944fe19.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто
Стало известно, какие автомобили россияне чаще заказывают из-за границы
CDEK.Shopping: кроссовер Toyota RAV4 стал самым популярным авто у россиян
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
В 2024 году в России самыми популярными иномарками стали Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Toyota Corolla, которые составляют около 60% всех заказов, пишет
"Газета.ru" со ссылкой на данные CDEK.Shopping.
В топ-10 также вошли Volkswagen Lavida, Volkswagen Teramont X, BMW X5, Lixiang L6, Zeekr 001, Lixiang L7 и BMW X3. Более 80 процентов покупателей интересовались максимальными комплектациями, что привело к среднему чеку на иностранный автомобиль в размере 6,1 миллиона рублей.
Самым востребованным были автомобили из Германии (42 процента заказов), Японии (33 процента) и Китая (16 процентов). Лидирующими городами по количеству заказов стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. Наблюдается также рост интереса к премиальным брендам, таким как Lamborghini и Rolls-Royce.
Аналитики отмечают, что предпочтения российских потребителей во многом совпадают с мировыми тенденциями, и они готовы платить за эксклюзивные модели высокую цену, заключили в издании.
Продажи новых легковых авто и LCV в России выросли на 72,5 процента