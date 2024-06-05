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Стало известно, какие автомобили россияне чаще заказывают из-за границы

Стало известно, какие автомобили россияне чаще заказывают из-за границы - 05.06.2024, ПРАЙМ

Стало известно, какие автомобили россияне чаще заказывают из-за границы

В 2024 году в России самыми популярными иномарками стали Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Toyota Corolla, которые составляют около 60% всех заказов, пишет... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T11:11+0300

2024-06-05T11:11+0300

2024-06-05T11:11+0300

россия

авто

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. В 2024 году в России самыми популярными иномарками стали Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Toyota Corolla, которые составляют около 60% всех заказов, пишет "Газета.ru" со ссылкой на данные CDEK.Shopping.В топ-10 также вошли Volkswagen Lavida, Volkswagen Teramont X, BMW X5, Lixiang L6, Zeekr 001, Lixiang L7 и BMW X3. Более 80 процентов покупателей интересовались максимальными комплектациями, что привело к среднему чеку на иностранный автомобиль в размере 6,1 миллиона рублей.Самым востребованным были автомобили из Германии (42 процента заказов), Японии (33 процента) и Китая (16 процентов). Лидирующими городами по количеству заказов стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. Наблюдается также рост интереса к премиальным брендам, таким как Lamborghini и Rolls-Royce.Аналитики отмечают, что предпочтения российских потребителей во многом совпадают с мировыми тенденциями, и они готовы платить за эксклюзивные модели высокую цену, заключили в издании.

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россия, авто