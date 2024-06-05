Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, какие автомобили россияне чаще заказывают из-за границы - 05.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240605/avto-848837740.html
Стало известно, какие автомобили россияне чаще заказывают из-за границы
Стало известно, какие автомобили россияне чаще заказывают из-за границы - 05.06.2024, ПРАЙМ
Стало известно, какие автомобили россияне чаще заказывают из-за границы
В 2024 году в России самыми популярными иномарками стали Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Toyota Corolla, которые составляют около 60% всех заказов, пишет... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:11+0300
2024-06-05T11:11+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82640/79/826407994_0:125:2890:1751_1920x0_80_0_0_32f3eb0e620be1a4a2d2309af70ec10a.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. В 2024 году в России самыми популярными иномарками стали Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Toyota Corolla, которые составляют около 60% всех заказов, пишет "Газета.ru" со ссылкой на данные CDEK.Shopping.В топ-10 также вошли Volkswagen Lavida, Volkswagen Teramont X, BMW X5, Lixiang L6, Zeekr 001, Lixiang L7 и BMW X3. Более 80 процентов покупателей интересовались максимальными комплектациями, что привело к среднему чеку на иностранный автомобиль в размере 6,1 миллиона рублей.Самым востребованным были автомобили из Германии (42 процента заказов), Японии (33 процента) и Китая (16 процентов). Лидирующими городами по количеству заказов стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. Наблюдается также рост интереса к премиальным брендам, таким как Lamborghini и Rolls-Royce.Аналитики отмечают, что предпочтения российских потребителей во многом совпадают с мировыми тенденциями, и они готовы платить за эксклюзивные модели высокую цену, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240604/avto-848815259.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82640/79/826407994_195:0:2696:1876_1920x0_80_0_0_4f0bf384348368f7355631103944fe19.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:11 05.06.2024
 
Стало известно, какие автомобили россияне чаще заказывают из-за границы

CDEK.Shopping: кроссовер Toyota RAV4 стал самым популярным авто у россиян

© Фото : пресс-служба компании Тойота (PR-агентство Comunica)" Toyota RAV4
 Toyota RAV4 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© Фото : пресс-служба компании Тойота (PR-агентство Comunica)
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. В 2024 году в России самыми популярными иномарками стали Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Toyota Corolla, которые составляют около 60% всех заказов, пишет "Газета.ru" со ссылкой на данные CDEK.Shopping.
В топ-10 также вошли Volkswagen Lavida, Volkswagen Teramont X, BMW X5, Lixiang L6, Zeekr 001, Lixiang L7 и BMW X3. Более 80 процентов покупателей интересовались максимальными комплектациями, что привело к среднему чеку на иностранный автомобиль в размере 6,1 миллиона рублей.
Самым востребованным были автомобили из Германии (42 процента заказов), Японии (33 процента) и Китая (16 процентов). Лидирующими городами по количеству заказов стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. Наблюдается также рост интереса к премиальным брендам, таким как Lamborghini и Rolls-Royce.
Аналитики отмечают, что предпочтения российских потребителей во многом совпадают с мировыми тенденциями, и они готовы платить за эксклюзивные модели высокую цену, заключили в издании.
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
Продажи новых легковых авто и LCV в России выросли на 72,5 процента
Вчера, 17:27
 
РОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала