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"АвтоВАЗ" назвал объем инвестиций в проект Lada Iskra - 05.06.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" назвал объем инвестиций в проект Lada Iskra
"АвтоВАЗ" назвал объем инвестиций в проект Lada Iskra - 05.06.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" назвал объем инвестиций в проект Lada Iskra
Инвестиции в проект создания новой модели "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - составили 23 миллиарда рублей, сообщил президент компании Максим Соколов во время... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T13:33+0300
2024-06-05T14:04+0300
экономика
россия
lada iskra
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в проект создания новой модели "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - составили 23 миллиарда рублей, сообщил президент компании Максим Соколов во время презентации новинки на ПМЭФ. "Сегодня для нас особенный день. В новейшей истории "АвтоВАЗа" мы открываем первую дверь в наше будущее и представляем свою новую модель – Lada Iskra. Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды – в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым", - сказал он. "О масштабности проекта говорит и объем вложенных в него инвестиций, который составил 23 миллиарда рублей. Работа над новинкой продолжается и сейчас, на финальной стадии находится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля. Мы рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года стартовать с серийным производством в Тольятти. Уверен, что Iskra зажжет пламя любви у многих россиян!", - добавил топ-менеджер.
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россия, lada iskra, пмэф-2024
Экономика, РОССИЯ, Lada Iskra, ПМЭФ-2024
13:33 05.06.2024 (обновлено: 14:04 05.06.2024)
 
"АвтоВАЗ" назвал объем инвестиций в проект Lada Iskra

АвтоВАЗ показал главную новинку — инвестиции в Lada Iskra составили 23 млрд руб

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в проект создания новой модели "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - составили 23 миллиарда рублей, сообщил президент компании Максим Соколов во время презентации новинки на ПМЭФ.
"Сегодня для нас особенный день. В новейшей истории "АвтоВАЗа" мы открываем первую дверь в наше будущее и представляем свою новую модель – Lada Iskra. Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды – в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым", - сказал он.
"О масштабности проекта говорит и объем вложенных в него инвестиций, который составил 23 миллиарда рублей. Работа над новинкой продолжается и сейчас, на финальной стадии находится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля. Мы рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года стартовать с серийным производством в Тольятти. Уверен, что Iskra зажжет пламя любви у многих россиян!", - добавил топ-менеджер.
 
ЭкономикаРОССИЯLada IskraПМЭФ-2024
 
 
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