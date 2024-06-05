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"АвтоВАЗ" назвал объем инвестиций в проект Lada Iskra
"АвтоВАЗ" назвал объем инвестиций в проект Lada Iskra - 05.06.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" назвал объем инвестиций в проект Lada Iskra
Инвестиции в проект создания новой модели "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - составили 23 миллиарда рублей, сообщил президент компании Максим Соколов во время... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T13:33+0300
2024-06-05T13:33+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в проект создания новой модели "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - составили 23 миллиарда рублей, сообщил президент компании Максим Соколов во время презентации новинки на ПМЭФ. "Сегодня для нас особенный день. В новейшей истории "АвтоВАЗа" мы открываем первую дверь в наше будущее и представляем свою новую модель – Lada Iskra. Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды – в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым", - сказал он. "О масштабности проекта говорит и объем вложенных в него инвестиций, который составил 23 миллиарда рублей. Работа над новинкой продолжается и сейчас, на финальной стадии находится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля. Мы рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года стартовать с серийным производством в Тольятти. Уверен, что Iskra зажжет пламя любви у многих россиян!", - добавил топ-менеджер.
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россия, lada iskra, пмэф-2024
Экономика, РОССИЯ, Lada Iskra, ПМЭФ-2024
"АвтоВАЗ" назвал объем инвестиций в проект Lada Iskra
АвтоВАЗ показал главную новинку — инвестиции в Lada Iskra составили 23 млрд руб
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в проект создания новой модели "АвтоВАЗа" - Lada Iskra - составили 23 миллиарда рублей, сообщил президент компании Максим Соколов во время презентации новинки на ПМЭФ.
"Сегодня для нас особенный день. В новейшей истории "АвтоВАЗа" мы открываем первую дверь в наше будущее и представляем свою новую модель – Lada Iskra. Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды – в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым", - сказал он.
"О масштабности проекта говорит и объем вложенных в него инвестиций, который составил 23 миллиарда рублей. Работа над новинкой продолжается и сейчас, на финальной стадии находится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля. Мы рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года стартовать с серийным производством в Тольятти. Уверен, что Iskra зажжет пламя любви у многих россиян!", - добавил топ-менеджер.