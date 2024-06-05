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"АвтоВАЗ" планирует перевыполнить свой производственный план на 2024 год

"АвтоВАЗ" планирует перевыполнить свой производственный план на 2024 год - 05.06.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" планирует перевыполнить свой производственный план на 2024 год

"АвтоВАЗ" планирует перевыполнить свой изначальный план по производству Lada в 2024 году на 5% и выпустить около 530 тысяч автомобилей, сообщил журналистам... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T17:06+0300

2024-06-05T17:06+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует перевыполнить свой изначальный план по производству Lada в 2024 году на 5% и выпустить около 530 тысяч автомобилей, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. В начале года автопроизводитель объявлял о намерении выпустить на своих заводах в РФ порядка 500 тысяч машин Lada. "Мы рассчитываем, что в этом году мы выпустим чуть больше 500 тысяч автомобилей, в пределах 5% погрешности повышаем свой прогноз", - сказал он во время брифинга на ПМЭФ-2024. "Примерно 530 тысяч при сохранении текущей рыночной тенденции", - уточнил он про текущий производственный план "АвтоВАЗа". "Это не секрет, это стратегия, утвержденная советом директоров "АвтоВАЗа", где по направлению самой оптимистичной траектории - там был определён коридор развития "АвтоВАЗа" до 2030 года с точки объёмов производства и линейки выпускаемой продукции - объём по всем заводским площадкам, я говорю не только о Тольятти, а в том числе о партнёрских проектах "АвтоВАЗа", определялся как максимальный - почти 1 миллион автомобилей в год", - добавил топ-менеджер."По самому оптимистичному сценарию. Я сразу оговорюсь, чтобы никто нас не ловил за язык - это будет зависеть от рынка, от спроса", - уточнил он."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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автоваз, авто, пмэф-2024