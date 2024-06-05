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В Белом доме рассказали о возможных встречах Байдена с Зеленским в Европе
В Белом доме рассказали о возможных встречах Байдена с Зеленским в Европе - 05.06.2024, ПРАЙМ
В Белом доме рассказали о возможных встречах Байдена с Зеленским в Европе
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе поездки в Европу может дважды встретиться с Владимиром Зеленским. Один раз во Франции - на мероприятиях в честь... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T06:09+0300
2024-06-05T06:09+0300
2024-06-05T06:09+0300
политика
джо байден
встреча
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе поездки в Европу может дважды встретиться с Владимиром Зеленским. Один раз во Франции - на мероприятиях в честь 80-летия высадки в Нормандии. Второй - на саммите G7 в Италии. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на брифинге на борту "номер один" по пути во Францию.В частности, советник на нацбезопасности заявил: "В течение чуть больше чем недели у президента будут два существенных взаимодействия с президентом Зеленским". Как он отметил, Зеленский и Байден будут присутствовать на мероприятиях во Франции и на саммите G7, который пройдет в Италии.
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джо байден, встреча, владимир зеленский
Политика, Джо Байден, встреча, Владимир Зеленский
В Белом доме рассказали о возможных встречах Байдена с Зеленским в Европе
Белый дом: Байден может дважды встретиться с Зеленским - во Франции и Италии
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе поездки в Европу может дважды встретиться с Владимиром Зеленским. Один раз во Франции - на мероприятиях в честь 80-летия высадки в Нормандии. Второй - на саммите G7 в Италии. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на брифинге на борту "номер один" по пути во Францию.
В частности, советник на нацбезопасности заявил: "В течение чуть больше чем недели у президента будут два существенных взаимодействия с президентом Зеленским".
Войска в двух регионах. На Западе рассказали, на что решился Байден
Как он отметил, Зеленский и Байден будут присутствовать на мероприятиях во Франции и на саммите G7, который пройдет в Италии.