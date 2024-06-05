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WSJ сообщила об ухудшении состояния Байдена

WSJ сообщила об ухудшении состояния Байдена - 05.06.2024, ПРАЙМ

WSJ сообщила об ухудшении состояния Байдена

Состояние президента США Джо Байдена ухудшается, он может демонстрировать незнание деталей и делать неразборчивые заявления. Об этом пишет газета The Wall... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T11:34+0300

2024-06-05T11:34+0300

2024-06-05T11:34+0300

джо байден

сша

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Состояние президента США Джо Байдена ухудшается, он может демонстрировать незнание деталей и делать неразборчивые заявления. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свыше 45 осведомленных политиков.Так, по словам бывшего спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, в прошлом году глава Белого дома в ходе переговоров по повышению потолка госдолга то вел спонтанные разговоры с республиканцами, то что-то бормотал и полагался на заметки. Кроме того, рассказали источники, на встрече с лидерами конгресса в январе Байден тихо говори, делал длинные паузы и надолго закрывал глаза. "Некоторые в комнате задавались вопросом, не отключился ли он", - пишет WSJ.4 июня Байден в интервью изданию Time отказался считать возраст помехой для переизбрания.Байден - старейший президент США. В случае победы в выборах в 2024 году на момент вступления в должность ему исполнится 82 года. Сам Байден считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.

https://1prime.ru/20240604/korruptsiya-848819559.html

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джо байден, сша