https://1prime.ru/20240605/bayden-848838272.html
WSJ сообщила об ухудшении состояния Байдена
WSJ сообщила об ухудшении состояния Байдена - 05.06.2024, ПРАЙМ
WSJ сообщила об ухудшении состояния Байдена
Состояние президента США Джо Байдена ухудшается, он может демонстрировать незнание деталей и делать неразборчивые заявления. Об этом пишет газета The Wall... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:34+0300
2024-06-05T11:34+0300
2024-06-05T11:34+0300
джо байден
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Состояние президента США Джо Байдена ухудшается, он может демонстрировать незнание деталей и делать неразборчивые заявления. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свыше 45 осведомленных политиков.Так, по словам бывшего спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, в прошлом году глава Белого дома в ходе переговоров по повышению потолка госдолга то вел спонтанные разговоры с республиканцами, то что-то бормотал и полагался на заметки. Кроме того, рассказали источники, на встрече с лидерами конгресса в январе Байден тихо говори, делал длинные паузы и надолго закрывал глаза. "Некоторые в комнате задавались вопросом, не отключился ли он", - пишет WSJ.4 июня Байден в интервью изданию Time отказался считать возраст помехой для переизбрания.Байден - старейший президент США. В случае победы в выборах в 2024 году на момент вступления в должность ему исполнится 82 года. Сам Байден считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
https://1prime.ru/20240604/korruptsiya-848819559.html
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джо байден, сша
WSJ сообщила об ухудшении состояния Байдена
WSJ: состояние Байдена за закрытыми дверьми демонстрирует признаки ухудшения
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Состояние президента США Джо Байдена ухудшается, он может демонстрировать незнание деталей и делать неразборчивые заявления. Об этом пишет газета The Wall Street Journal
со ссылкой на свыше 45 осведомленных политиков.
Так, по словам бывшего спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, в прошлом году глава Белого дома в ходе переговоров по повышению потолка госдолга то вел спонтанные разговоры с республиканцами, то что-то бормотал и полагался на заметки.
Кроме того, рассказали источники, на встрече с лидерами конгресса в январе Байден тихо говори, делал длинные паузы и надолго закрывал глаза.
"Некоторые в комнате задавались вопросом, не отключился ли он", - пишет WSJ.
4 июня Байден в интервью изданию Time отказался считать возраст помехой для переизбрания.
Байден - старейший президент США. В случае победы в выборах в 2024 году на момент вступления в должность ему исполнится 82 года. Сам Байден считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
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