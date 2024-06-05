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Автомобили Belgee вошли в десятку самых продаваемых в России

Автомобили Belgee вошли в десятку самых продаваемых в России - 05.06.2024, ПРАЙМ

Автомобили Belgee вошли в десятку самых продаваемых в России

Автомобили белорусской марки Belgee активно продаются в России уже с сентября прошлого года, а по итогам апреля марка вошла в десятку по продажам среди новых... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T11:05+0300

2024-06-05T11:05+0300

2024-06-05T11:05+0300

экономика

авто

открытие

легковые автомобилии

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Автомобили белорусской марки Belgee активно продаются в России уже с сентября прошлого года, а по итогам апреля марка вошла в десятку по продажам среди новых авто, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка "Открытие", занимающего значительную долю на рынке автокредитования. "Автомобили марки Belgee уже активно продаются в России с сентября прошлого года, до сих пор их представляли официальные дилеры марки Geely. Теперь марка планирует развивать собственную сеть автосалонов", - рассказали в банке. Так, в апреле этого года марка заняла 9 место в топ-10 рейтинга продаж среди новых авто, реализовав 3 020 автомобилей Belgee X50. С начала года регистрации марки составили 7 364 машин, или 11 место в общих продажах на рынке новых авто. Белорусский бренд Belgee принадлежит совместному белорусско-китайскому предприятию "Белджи", которое занимается сборкой китайских автомобилей Geely.

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авто, открытие, легковые автомобилии