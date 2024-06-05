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Россиянам предложат еще один дешевый китайский кроссовер
Россиянам предложат еще один дешевый китайский кроссовер - 05.06.2024, ПРАЙМ
Россиянам предложат еще один дешевый китайский кроссовер
В России запустят продажи компактных кроссоверов DFSK 500 китайского производства, сообщили "Известия" со ссылкой на официального дистрибьютора линейки легковых | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T10:47+0300
2024-06-05T10:47+0300
2024-06-05T10:53+0300
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В России запустят продажи компактных кроссоверов DFSK 500 китайского производства, сообщили "Известия" со ссылкой на официального дистрибьютора линейки легковых авто Dongfeng в РФ.Отмечается, что новый кроссовер оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 116 лошадиных сил (148 Нм), сочетающимся с вариатором. Длина модели составляет 4385 миллиметров при колесной базе 2655 миллиметров. Салон вмещает в себя пять человек, объем багажника — 318 литров. Дорожный просвет — 191 миллиметр. В материале также сказано, что в штатное оборудование входят фронтальные подушки безопасности, трехточечные ремни с преднатяжителями, камера заднего вида, датчики давления в шинах и комплекс электронных помощников.Кроме того, базовая комплектация включает в себя обогрев передних сидений, бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, датчик света и камеру заднего вида. В салоне установлена мультимедиа с сенсорным 7-дюймовым экраном.По данным "Известий", дату выхода DFSK 500 на рынок объявят в конце июня, а также назовут стоимость модели, которую уже считают "доступной" и "бюджетной".
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авто, dongfeng, китайский автопром
Экономика, Авто, DONGFENG, китайский автопром
Россиянам предложат еще один дешевый китайский кроссовер
"Известия": продажи доступного кроссовера из Китая DFSK 500 стартуют в России
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ.
В России запустят продажи компактных кроссоверов DFSK 500 китайского производства, сообщили "Известия"
со ссылкой на официального дистрибьютора линейки легковых авто Dongfeng в РФ.
Отмечается, что новый кроссовер оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 116 лошадиных сил (148 Нм), сочетающимся с вариатором. Длина модели составляет 4385 миллиметров при колесной базе 2655 миллиметров. Салон вмещает в себя пять человек, объем багажника — 318 литров. Дорожный просвет — 191 миллиметр.
В материале также сказано, что в штатное оборудование входят фронтальные подушки безопасности, трехточечные ремни с преднатяжителями, камера заднего вида, датчики давления в шинах и комплекс электронных помощников.
Кроме того, базовая комплектация включает в себя обогрев передних сидений, бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, датчик света и камеру заднего вида. В салоне установлена мультимедиа с сенсорным 7-дюймовым экраном.
По данным "Известий", дату выхода DFSK 500 на рынок объявят в конце июня, а также назовут стоимость модели, которую уже считают "доступной" и "бюджетной".
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