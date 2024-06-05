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Правительство будет отслеживать исполнение договоренностей с ЕАЭС - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Правительство будет отслеживать исполнение договоренностей с ЕАЭС
Правительство будет отслеживать исполнение договоренностей с ЕАЭС - 05.06.2024, ПРАЙМ
Правительство будет отслеживать исполнение договоренностей с ЕАЭС
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства внимательно отслеживать исполнение договоренностей с партнерами по ЕАЭС. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T15:28+0300
2024-06-05T15:47+0300
кабмин
михаил мишустин
соглашения
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства внимательно отслеживать исполнение договоренностей с партнерами по ЕАЭС.На заседании правительства он подвел итоги визита в Белоруссию и рассказал о заседании Евразийского межправсовета."Уважаемые коллеги, просьба отслеживать по своим направлениям, как выполняются договоренности с партнерами про "пятерке"", - сказал он.Мишустин подчеркнул, что Россия всегда была и остается ответственным международным партнером."И мы, конечно, продолжим придерживаться этих принципов", - заключил он.
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михаил мишустин, соглашения, еаэс
Кабмин, Михаил Мишустин, соглашения, ЕАЭС
15:28 05.06.2024 (обновлено: 15:47 05.06.2024)
 
Правительство будет отслеживать исполнение договоренностей с ЕАЭС

Мишустин поручил кабмину отслеживать исполнение договоренностей с партнерами по ЕАЭС

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства внимательно отслеживать исполнение договоренностей с партнерами по ЕАЭС.
На заседании правительства он подвел итоги визита в Белоруссию и рассказал о заседании Евразийского межправсовета.
"Уважаемые коллеги, просьба отслеживать по своим направлениям, как выполняются договоренности с партнерами про "пятерке"", - сказал он.
Мишустин подчеркнул, что Россия всегда была и остается ответственным международным партнером.
"И мы, конечно, продолжим придерживаться этих принципов", - заключил он.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
СФ ратифицировал соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
11:03
 
КабминМихаил МишустинсоглашенияЕАЭС
 
 
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