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Правительство будет отслеживать исполнение договоренностей с ЕАЭС
Правительство будет отслеживать исполнение договоренностей с ЕАЭС - 05.06.2024, ПРАЙМ
Правительство будет отслеживать исполнение договоренностей с ЕАЭС
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства внимательно отслеживать исполнение договоренностей с партнерами по ЕАЭС. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T15:28+0300
2024-06-05T15:28+0300
2024-06-05T15:47+0300
кабмин
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства внимательно отслеживать исполнение договоренностей с партнерами по ЕАЭС.На заседании правительства он подвел итоги визита в Белоруссию и рассказал о заседании Евразийского межправсовета."Уважаемые коллеги, просьба отслеживать по своим направлениям, как выполняются договоренности с партнерами про "пятерке"", - сказал он.Мишустин подчеркнул, что Россия всегда была и остается ответственным международным партнером."И мы, конечно, продолжим придерживаться этих принципов", - заключил он.
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михаил мишустин, соглашения, еаэс
Кабмин, Михаил Мишустин, соглашения, ЕАЭС
Правительство будет отслеживать исполнение договоренностей с ЕАЭС
Мишустин поручил кабмину отслеживать исполнение договоренностей с партнерами по ЕАЭС
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства внимательно отслеживать исполнение договоренностей с партнерами по ЕАЭС.
На заседании правительства он подвел итоги визита в Белоруссию и рассказал о заседании Евразийского межправсовета.
"Уважаемые коллеги, просьба отслеживать по своим направлениям, как выполняются договоренности с партнерами про "пятерке"", - сказал он.
Мишустин подчеркнул, что Россия всегда была и остается ответственным международным партнером.
"И мы, конечно, продолжим придерживаться этих принципов", - заключил он.
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