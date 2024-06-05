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Правительство будет отслеживать исполнение договоренностей с ЕАЭС

Правительство будет отслеживать исполнение договоренностей с ЕАЭС - 05.06.2024, ПРАЙМ

Правительство будет отслеживать исполнение договоренностей с ЕАЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства внимательно отслеживать исполнение договоренностей с партнерами по ЕАЭС. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T15:28+0300

2024-06-05T15:28+0300

2024-06-05T15:47+0300

кабмин

михаил мишустин

соглашения

еаэс

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства внимательно отслеживать исполнение договоренностей с партнерами по ЕАЭС.На заседании правительства он подвел итоги визита в Белоруссию и рассказал о заседании Евразийского межправсовета."Уважаемые коллеги, просьба отслеживать по своим направлениям, как выполняются договоренности с партнерами про "пятерке"", - сказал он.Мишустин подчеркнул, что Россия всегда была и остается ответственным международным партнером."И мы, конечно, продолжим придерживаться этих принципов", - заключил он.

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михаил мишустин, соглашения, еаэс