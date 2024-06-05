https://1prime.ru/20240605/finansirovanie-848869743.html

Совкомбанк профинансирует стройку оздоровительного комплекса в Коми

Совкомбанк профинансирует стройку оздоровительного комплекса в Коми - 05.06.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк профинансирует стройку оздоровительного комплекса в Коми

Совкомбанк выступит финансовым партнером проекта "Строительство акватермального физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Сыктывкар, Республика Коми"... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T19:12+0300

2024-06-05T19:12+0300

2024-06-05T19:13+0300

экономика

совкомбанк

пмэф-2024

коми

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846304525_0:173:2730:1709_1920x0_80_0_0_d09259fccb67f9de5944e42fbbde2812.jpg

МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Совкомбанк выступит финансовым партнером проекта "Строительство акватермального физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Сыктывкар, Республика Коми". Соответствующее соглашение между Банком, Правительством Республики Коми и оператором проекта – ООО "АкваДом" было подписано сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума. Физкультурно-оздоровительный комплекс формата "семейный городской курорт" будет включать основной закрытый корпус площадью около 2 500 м2 для водных оздоровительных процедур, занятий физкультурой и другими развлечениями и открытую зону площадью 1 500 м2 с подогреваемым круглогодичным бассейном и местами активного отдыха. Сроки реализации: 2024 – 2025 гг. "Мы с большим удовольствием подключимся к реализации этого проекта, – сообщил заместитель председателя правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов. – Инициативы региональных властей, направленные на создание комфортных условий жизни граждан, развитие городской среды и строительство объектов социальной инфраструктуры находятся в центре нашего особого внимания". Совкомбанк (ПАО) — универсальный системно значимый банк федерального масштаба, основан в 1990 году. На протяжении 20 лет Совкомбанк демонстрирует высокие темпы роста. Из банка регионального значения стал третьим по величине частным банком и вошел в 10-ку крупнейших в стране по размеру активов и капитала. Бизнес-модель Банка основана на трех сегментах — рознице, корпоративном и инвестиционном бизнесе. В Группу также входят небанковские бизнесы: страхование, закупки, факторинг, лизинг, Wealth Management. В Банке работают 36 тыс. сотрудников в 2 тыс. офисах, расположенных в 79 субъектах РФ. Группа обслуживает 9.5 млн розничных клиентов и 200 тыс. компаний. В Республике Коми Совкомбанк обслуживает около 90 тыс. клиентов физлиц.

https://1prime.ru/20240516/banki-848243893.html

коми

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк, пмэф-2024, коми