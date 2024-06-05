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Россиянам назвали цены на полноприводный кроссовер Geely Atlas - 05.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240605/geelyatlas-848862294.html
Россиянам назвали цены на полноприводный кроссовер Geely Atlas
Россиянам назвали цены на полноприводный кроссовер Geely Atlas - 05.06.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали цены на полноприводный кроссовер Geely Atlas
Китайская Geely озвучила стоимость на российском рынке кроссовера Geely Atlas нового поколения c полным приводом, сообщил портал "За рулем". | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T16:58+0300
2024-06-05T17:13+0300
экономика
авто
автомобили geely
кроссовер
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Китайская Geely озвучила стоимость на российском рынке кроссовера Geely Atlas нового поколения c полным приводом, сообщил портал "За рулем".Отмечается, что данная модель имеет три комплектации. Так, Luxury обойдется в 3 399 990 рублей, Flagship — в 3 599 990 рублей, а Flagship Sport – в 3 699 990 рублей.Таким образом, разница в цене между передне- и полноприводными версиями составляет примерно 200 тысяч рублей. При этом стоимость переднеприводного Geely Atlas начинается от 3 194 990 рублей.Продажи Geely Atlas стартовали в России в начале текущего года. По данным портала, новая модель стала заметно больше по сравнению с предыдущим поколением и перешла на разработанную совместно с Volvo платформу CMA, заложенную в основе знакомых в России моделей Tugella и Monjaro.
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авто, автомобили geely, кроссовер
Экономика, Авто, автомобили Geely, кроссовер
16:58 05.06.2024 (обновлено: 17:13 05.06.2024)
 
Россиянам назвали цены на полноприводный кроссовер Geely Atlas

"За рулем": озвучены цены на новый Geely Atlas в России

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Китайская Geely озвучила стоимость на российском рынке кроссовера Geely Atlas нового поколения c полным приводом, сообщил портал "За рулем".
Отмечается, что данная модель имеет три комплектации. Так, Luxury обойдется в 3 399 990 рублей, Flagship — в 3 599 990 рублей, а Flagship Sport – в 3 699 990 рублей.
Таким образом, разница в цене между передне- и полноприводными версиями составляет примерно 200 тысяч рублей. При этом стоимость переднеприводного Geely Atlas начинается от 3 194 990 рублей.
Продажи Geely Atlas стартовали в России в начале текущего года.
По данным портала, новая модель стала заметно больше по сравнению с предыдущим поколением и перешла на разработанную совместно с Volvo платформу CMA, заложенную в основе знакомых в России моделей Tugella и Monjaro.
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ЭкономикаАвтоавтомобили Geelyкроссовер
 
 
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