https://1prime.ru/20240605/geelyatlas-848862294.html

Россиянам назвали цены на полноприводный кроссовер Geely Atlas

Россиянам назвали цены на полноприводный кроссовер Geely Atlas - 05.06.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали цены на полноприводный кроссовер Geely Atlas

Китайская Geely озвучила стоимость на российском рынке кроссовера Geely Atlas нового поколения c полным приводом, сообщил портал "За рулем". | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T16:58+0300

2024-06-05T16:58+0300

2024-06-05T17:13+0300

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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Китайская Geely озвучила стоимость на российском рынке кроссовера Geely Atlas нового поколения c полным приводом, сообщил портал "За рулем".Отмечается, что данная модель имеет три комплектации. Так, Luxury обойдется в 3 399 990 рублей, Flagship — в 3 599 990 рублей, а Flagship Sport – в 3 699 990 рублей.Таким образом, разница в цене между передне- и полноприводными версиями составляет примерно 200 тысяч рублей. При этом стоимость переднеприводного Geely Atlas начинается от 3 194 990 рублей.Продажи Geely Atlas стартовали в России в начале текущего года. По данным портала, новая модель стала заметно больше по сравнению с предыдущим поколением и перешла на разработанную совместно с Volvo платформу CMA, заложенную в основе знакомых в России моделей Tugella и Monjaro.

https://1prime.ru/20240605/tsvet-848860797.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, автомобили geely, кроссовер